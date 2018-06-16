10:17
16 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
29°C 17°C
  • неділя
    30°C 18°C
  • понеділок
    29°C 18°C
  • вівторок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Постійні клієнти Путіна. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
22:57, 15 червня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Російський послід на "Інтері"
Вєсті.UA
21:43, 15 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Чому консерванти вважаються шкідливими: пояснення науковців

247 Читать новость на русском
Консерванти шкідливі чи ні
Консерванти шкідливі чи ні / nday.te.ua

Консерванти хоч і продовжують термін придатності продукту, вони аж ніяк не є корисними для організму людини.

Про це заявили вчені з Інституту регенеративної медицини у США, передає Сosmo.

З їх слів, продукти, які містять консерванти порушують гормональний фон організму людини, а це провокує ожиріння.

Читайте також: Чи можна кип’ятити воду двічі, не шкодячи здоров'ю

Під час досліджень додатку Е321, який зберігає у продуктах поживні речовини і смакові якості та кислоти PFOA, яка входить в упакування продуктів, вчені з'ясували – їхня дія викликає ушкодження гормонів, які пов'язують кишківник і мозок.

В результаті несвоєчасний сигнал про насичення провокує переїдання, через що є ризик до ожиріння.

Тож вчені рекомендують обирати ті продукти у магазинах, які мають найкоротший термін придатності – вони містять значно менше консервантів та інших шкідливих речовин.

via GIPHY

Що таке консерванти? Це речовини, які здатні збільшувати строк зберігання харчових та інших продуктів (наприклад, косметики) шляхом захисту їх від мікробіологічного псування.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя LifeStyle Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
В Луганске 1937-й год – постоянные доносы, аресты без причин...
сьогодні, 08:40 В Луганске 1937-й год – постоянные доносы, аресты без причин...
Ольга Черненко 484
Окозамилювання справ суддівських: хто може завалити формування Антикорупційного суду
15 червня, 23:00 Окозамилювання справ суддівських: хто може завалити формування Антикорупційного суду
Роман Маселко 263
Как построить дороги и выиграть войну
15 червня, 22:01 Как построить дороги и выиграть войну
Максим Єфімов 1254
Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала
15 червня, 21:00 Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала
Іван Яковина 1591
Що подарувати на День батька: оригінальні та цікаві ідеї для молодих і досвідчених татусів
15 червня, 19:00 Що подарувати на День батька: оригінальні та цікаві ідеї для молодих і досвідчених татусів
Яніна Ткачук 778
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук