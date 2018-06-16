Чому консерванти вважаються шкідливими: пояснення науковців

Консерванти хоч і продовжують термін придатності продукту, вони аж ніяк не є корисними для організму людини.

Про це заявили вчені з Інституту регенеративної медицини у США, передає Сosmo.

З їх слів, продукти, які містять консерванти порушують гормональний фон організму людини, а це провокує ожиріння.

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Під час досліджень додатку Е321, який зберігає у продуктах поживні речовини і смакові якості та кислоти PFOA, яка входить в упакування продуктів, вчені з'ясували – їхня дія викликає ушкодження гормонів, які пов'язують кишківник і мозок.

В результаті несвоєчасний сигнал про насичення провокує переїдання, через що є ризик до ожиріння.

Тож вчені рекомендують обирати ті продукти у магазинах, які мають найкоротший термін придатності – вони містять значно менше консервантів та інших шкідливих речовин.

Що таке консерванти? Це речовини, які здатні збільшувати строк зберігання харчових та інших продуктів (наприклад, косметики) шляхом захисту їх від мікробіологічного псування.

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