Чому корисна броколі і як її готувати?

Варто дізнатися, чим саме є корисним цей зелений овоч і як його варто готувати, щоб отримати в результаті смачні і корисні страви.

Броколі – це один із різновидів капусти, який відрізняється незвичайною формою і яскравим зеленим кольором. Цей овоч багатий на вітаміни і мінерали, серед яких вітаміни А, В9, К, С, а також калій, фосфор, залізо, кальцій і магній. За кількістю кальцію броколі не поступається навіть молоку, а також містить добову норму вітаміну С!

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Капуста броколі неймовірно корисна людям, які страждають від серцево-судинних захворювань. Також овоч допомагає виводити холестерин з організму, зміцнює стінки судин і служить для профілактики інфарктів та інсультів. Відомо, що броколі стабілізує роботу кишечника і очищає його, нормалізує виділення жовчі, роботу жовчного міхура і печінки.

Справжнім порятунком броколі стане і для людей, які хворіють на цукровий діабет, так як вона допомагає нормалізувати рівень цукру в крові. Більш того, зелена капуста зміцнить нервову систему, позбавить від дратівливості і стресу.

Але не варто вживати броколі людям з підвищеною кислотністю шлунка і захворюваннями підшлункової залози, гастритом або виразкою. Також варто бути обережними тим, хто виключає з раціону грубу клітковину або страждає від індивідуальної непереносимості.

Що приготувати з броколі?

Броколі можна вживати практично в будь-якому вигляді, але не бажано варити з неї відвари і смажити, так як в цьому випадку виділяються шкідливі речовини, в тому числі канцерогени.

Його можна відварювати, запікати і готувати на пару. Також броколі можна їсти сирою, додаючи його в овочеві салати. Вживати можна як суцвіття, так і стебла броколі, попередньо очистивши їх від шкірки.

Броколі можна готувати окремо як гарнір, а можна додавати капусту в рагу, каші, запіканки і пироги, піцу, макарони, запікати її разом з м'ясом або рибою. Також, з броколі зовсім нескладно можна приготувати дуже смачний крем-суп.