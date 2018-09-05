Чому корисно брехати: несподівана заява науковців

Вміння брехати корисне для розвитку мозку. Так, діти, які раніше починають брехати, перевершують у когнітивних здібностях чесних однолітків.

До такого висновку дійшли Канг Лі з Торонтського університету (Канада) і його колеги з Китаю, Сінгапуру і США, повідомляє Medical Xpress.

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Вони провели дослідження на дошкільнятах з Китаю. Дітей віком до 4 років розділили на дві групи – в кожній було порівну хлопчиків і дівчаток.

Дітей навчили грі, у якій в одній руці їм потрібно було заховати пакунок із солодощами, а дорослому – вгадати, у якій руці він захований.

Одну групу навчили шахраювати так, щоб приз завжди залишався у них. Контрольна група грала чесно. Потім психологи проводили з малюками тести. З'ясувалося, що "шахраї" стали краще розуміти наміри інших людей.

Канг Лі переконаний, що вміння брехати – нормальна частина дорослішання. І чим раніше дитина навчиться обманювати – тим розвиненіші у неї будуть когнітивні здібності.

Додамо, зі слів неврологів, більшість людей використовують брехню для роботи. Оскільки під час брехні задіяні певні частини мозку, найчастіше людина бреше, коли втомилась або перебуває у стресовому стані.

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