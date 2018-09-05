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Чому корисно брехати: несподівана заява науковців

1161 Читать новость на русском
Чому корисно брехати
Чому корисно брехати / kidbook.com.ua

Вміння брехати корисне для розвитку мозку. Так, діти, які раніше починають брехати, перевершують у когнітивних здібностях чесних однолітків.

До такого висновку дійшли Канг Лі з Торонтського університету (Канада) і його колеги з Китаю, Сінгапуру і США, повідомляє Medical Xpress.

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Вони провели дослідження на дошкільнятах з Китаю. Дітей віком до 4 років розділили на дві групи – в кожній було порівну хлопчиків і дівчаток.

Дітей навчили грі, у якій в одній руці їм потрібно було заховати пакунок із солодощами, а дорослому – вгадати, у якій руці він захований.

Одну групу навчили шахраювати так, щоб приз завжди залишався у них. Контрольна група грала чесно. Потім психологи проводили з малюками тести. З'ясувалося, що "шахраї" стали краще розуміти наміри інших людей.

Канг Лі переконаний, що вміння брехати – нормальна частина дорослішання. І чим раніше дитина навчиться обманювати – тим розвиненіші у неї будуть когнітивні здібності.

via GIPHY

Додамо, зі слів неврологів, більшість людей використовують брехню для роботи. Оскільки під час брехні задіяні певні частини мозку, найчастіше людина бреше, коли втомилась або перебуває у стресовому стані.

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Теги: Медицина Здоров'я Діти Психологія
Джерело: 24 Канал
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