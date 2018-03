Чому корисно триматися за руки: пояснення вчених

Коли люди, які мають романтичні стосунки, тримаються за руки, то це зменшує біль та синхронізує мозкову активність.

До такого висновку дійшли науковці з Колорадського університету в Боулдері і Хайфського університету, йдеться у статті журналу Proceedings of the National Academy of Sciences.

Читайте також: Смертельна хвороба сторіччя: як людство рятується від самотності

Провідний автор дослідження Павел Голдстайн розповів, що ідея такої роботи виникла, коли він спробував полегшити нездужання дружини після пологів.

Моїй дружині було боляче, і я міг думати тільки про одне: як їй допомогти? Я взяв її за руку і, здається, це допомогло. Я захотів протестувати це в лабораторії: чи може людина і правда полегшити біль за допомогою дотику, і якщо так, то у який спосіб,

– зазначив експерт.

Для дослідження фахівці запросили 22 гетеросексуальні пари у віці від 23 до 32 років. Вчені проаналізували мозкову активність при різних обставинах: коли партери просто сиділи поруч, коли трималися за руки, коли перебували у різних кімнатах.

Ці ж сценарії повторювали, коли на руку жінки пускали тепле повітря, яке викликало легкий біль. З'ясувалося, що коли партнери торкалися одне одного, синхронізація їх мозкових хвиль досягала максимуму, а біль зменшувався.

Дотики коханої людини можуть полегшити біль

Згідно з дослідженням, у середньому інтенсивність больових відчуттів після торкання зменшується на 34 відсотки.