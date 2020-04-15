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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Чому коронавірус по-різному впливає на людей: назвали п'ять факторів

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      Чому коронавірус по-різному впливає / Unsplash

      Спостереження за COVID-19 показують, що коронавірусна інфекція по-різному впливає на організм людей. Тому неможливо передбачити, у кого буде серйозна форма захворювання, а хто помре.

      На думку вчених, існують п'ять причин, що визначають відмінності в тому, наскільки важко переносять інфекцію пацієнти, пише Bloomberg.

      Також на тему: Виявили, що коронавірус провокує два типи пневмонії, відтак лікування має бути різним

      Про це в інтерв'ю виданню повідомили двоє провідних науковців. 

      Артуро Касадевал – професор мікробіології, імунології та інфекційних захворювань в Школі охорони здоров'я Блумберга і в Медичній школі Університету Джона Хопкінса.

      Лііз-Анн Пірофскі – професор, глава відділення інфекційних захворювань Медичного коледжу Альберта Ейнштейна і Медичного центру Монтефьоре.

      Вони наголосили, що вже відомо, що коронавірус небезпечніший для літніх людей і для тих, чий організм ослаблений хронічними захворюваннями – в першу чергу серцево-судинними та бронхо-легеневими. Чоловіки стають жертвами вірусу частіше, ніж жінки.


      Важкість хвороби залежить від багатьох причин / unsplash.com

      За їхніми словами, ніхто не може передбачити, як поведеться організм людини, зіткнувшись з коронавірусом. Під час епідемій чуми або холери в минулі століття все списали б на долю. Але у сучасної науки повинні бути більш точні відповіді на питання, чому коронавірус в одних людей проходить без симптомів, а інших вбиває за лічені дні, попри всі зусилля лікарів.

      5 факторів, від яких залежить важкість захворювання COVID-19

      1. Скільки вірусів (точніше, віріонів, вірусних частинок) потрапило в організм. Чим менше – тим вищі шанси, що захисні сили організму самі впораються з інфекцією, і вона пройде без симптомів або в легкій формі.

      2. Генетичні особливості людини, які роблять його клітини більш-менш уразливими для вірусу. Всі віруси, в тому числі й COVID-19, здатні розмножуватися тільки усередині живої клітини-господаря. Вірус спочатку прикріплюється до клітини, потім проникає в неї і відтворює собі подібних.

      А якщо віруси не можуть в клітини проникнути, то і шкоди від них не буде. У медичній науці описані випадки генетичної несприйнятливості навіть до ВІЛ – у клітин людини просто немає рецепторів, які дозволяють вірусним частинкам до них причепитися.

      3. Яким шляхом вірус потрапив в організм і куди саме: вдихнув його людина чи занесла руками, помацавши ніс, рот, очі. Імунна відповідь у слизовій носа і реакція організму на вірус в легень відрізняються.

      4. Чи сильний сам коронавірус, тобто наскільки велика його вірулентність – здатність заражати організм. Не випадково генетики різних країн досліджують COVID-19, хоча його геном давно розшифрований китайцями. Вірус змінюється, і навіть від мінімальних генетичних відмінностей може залежати його здатність наносити більше або менше шкоди.

      5. Імунний статус людини (найважливіший фактор), тобто стан імунної системи. І в першу чергу історія перенесених інфекційних захворювань. Імунна система "запам'ятовує" минулі зустрічі з вірусами та мікробами.

      І від її досвіду залежить, як вона буде боротися з новою інфекцією. Як не дивно, найуразливіші люди ті, які не переносили інфекцій: їхній імунітет не готовий до швидкої відповіді, тому не відразу розпізнає вірус і пізно починає з ним боротися.

      В цілому всі ці фактори створюють складну структуру захворювання. Все це разом зумовлює клінічну картину, яка варіюються від безсимптомного перебігу до смерті.


      Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олександр Бевза
      Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування Медицина Профілактика захворювань
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