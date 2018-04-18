Слід боротися з причинами, а не наслідками, – експерт розповів, чому корупціонери досі на волі

Рішення судів, які дозволяють уникнути корупціонерам відповідальності, показують суспільству, що з корупцією потрібно боротися в корені. Без належної законодавчої і доказової бази корупціонери так і залишатимуться непокараними.

Таку думку сайту "24" висловив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

Експерт наголошує: корупція – основна проблема в Україні, яка заважає нам реально розвиватися. Це досить негативний тренд для країни, який з точки зору зовнішнього іміджу не дає нічого доброго. За його словами, є кілька причин того, що досі в Україні немає ефективної боротьби з корупцією.

Проблема і в реформі судів, і загалом у законодавчій базі, відсутності Антикорупційного суду. Безумовно, треба говорити про тих, хто звинувачує тих чи інших високопосадовців і політиків у корупції. Відсутність цього всього і є результатом рішень судів, коли корупціонери залишаються не покараними,

– зауважує Віталій Бала.

Політолог наголошує: боротьба з корупцією – процес комплексний. Не можна кавалерійськими наскоками вирішити цю проблему. Можна знайти цапів-відбувайлів, умовно кажучи, навіть посадити їх. Але це не вирішить проблему корупції.

"Цікаві" рішення судів мають бути каталізатором, щоб люди, які відповідальні за боротьбу з корупцією, усвідомили: треба підійти комплексно і почати боротися не з наслідками, а причинами. Це об’єктивні процеси, незалежно від небажання великої частини людей змінити ситуацію з точки зору того, що перед законом повинні бути всі рівні,

– наголошує Бала.

Хоча, зазначає він, якби українські політики були готові до вирішення цієї проблеми, то відповідні закони давно були б прийняті і функціонували. За його словами, є більше песимізму, що незабаром цю проблему почнуть вирішувати реально.

"У США навіть ті, хто має Оскара, або мультимільйонери, політики, якщо вони мають проблему з податками, то несуть відповідальність. Екс-президента Південної Кореї засудили за корупцію більш ніж на 20 років. Нам не треба нічого вигадувати, а зробити таку правоохоронну систему, яка б унеможливила працювати з винятками. Коли не буде законодавчих винятків для будь-кого, то все буде добре", – наголосив Віталій Бала.

Нагадаємо, Печерський суд зняв арешт з рахунків 9 компаній у збанкрутілому "Всеукраїнському банку розвитку", пов’язаних з сином екс-президента Віктора Януковича Олександром. Як випливає з ухвал, підставами для скасування арештів стало те, що підозр у справі досі не оголошено, а "слідчим не доведено, що кошти на вказаних рахунках є предметом злочинної діяльності".



Раніше Печерський райсуд Києва визнав народного депутата Борислава Розенблата, одного з фігурантів "бурштинової справи", потерпілим у справі про його затримання детективами Національного антикорупційного бюро у "Жулянах" під час спроби політика вилетіти до Німеччини.