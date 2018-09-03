Чому краще не брати їжу на борту літака

Через те, що на висоті у 10 кілометрів вологість на борту літака падає до 12%, їжу, яку можна придбати у стюардес, щедро присмачують спеціями.

Така низька вологість у поєднанні з низьким тиском у салоні літака призводить до 30%-ої втрати сприйнятливості смакових рецепторів до солодкого і солоного, передає Nashamama.

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Оскільки сприйняття рецепторами кислого, гіркого і гострого залишається майже незмінним, авіакомпанії вдаються до хитрощів, посилюючи смак деяких компонентів у страві усіма доступними засобами.

Тож якщо у вас короткий переліт – не варто навантажувати пересоленою чи надто солодкою їжею свій шлунок, адже до всього ще й, зазвичай, накладаються зміни біоритмів.

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