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Чому краще не брати їжу на борту літака

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Чому краще не їсти на борту літака
Чому краще не їсти на борту літака / podroze.gazeta.pl

Через те, що на висоті у 10 кілометрів вологість на борту літака падає до 12%, їжу, яку можна придбати у стюардес, щедро присмачують спеціями.

Така низька вологість у поєднанні з низьким тиском у салоні літака призводить до 30%-ої втрати сприйнятливості смакових рецепторів до солодкого і солоного, передає Nashamama.

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Оскільки сприйняття рецепторами кислого, гіркого і гострого залишається майже незмінним, авіакомпанії вдаються до хитрощів, посилюючи смак деяких компонентів у страві усіма доступними засобами.

Тож якщо у вас короткий переліт – не варто навантажувати пересоленою чи надто солодкою їжею свій шлунок, адже до всього ще й, зазвичай, накладаються зміни біоритмів.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здоров'я відпочинок Подорожі Здорове харчування Поради Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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