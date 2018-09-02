Чому Кремль був дуже незадоволений Захарченком

У Кремлі останній рік були незадоволені поведінкою убитого ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка, зокрема через його "ненаситність".

Про це йдеться у матеріалі "Новая газета".

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Зазначається, що у самоназваній "ДНР" під керівництвом Захарченка діяло так зване воєнізоване угрупування, яке було "непідконтрольне російським військовим кураторам".

У Кремлі також не контролювали і численні відомчі "служби безпеки і охорони", які були майже при кожному «міністерстві» бойовиків.

На початку липня Москва заявила, що вимагає розформувати відомчі угруповання і віддати всю зброю так званій «армії» бойовиків.

У самому Донецьку новину сприйняли як сигнал про швидку відставку Захарченка... Але, як кажуть в Донецьку, йти Захарченко зовсім не хотів. Співрозмовники "Новой газеты" розповідають, що невдоволення поведінкою Захарченка накопичувалось у Москві весь останній рік і було пов'язано у першу чергу з «ненаситністю» керівництва "ДНР",

– пише видання.

Зазначається, що Захарченко міг позбутися свого єдиною захисту у зв'язку з "ослабленням головного донбаського куратора в Кремлі Владислава Суркова".