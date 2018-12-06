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      Чому Крим зрадив Україну: колишній воїн ВМС пригадав, чим жив півострів до окупації

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      Кікбоксер Павло Журавльов, який є уродженцем Криму, пояснив, чому Росія без надзусиль зуміла окупувати півострів
      Кікбоксер Павло Журавльов, який є уродженцем Криму, пояснив, чому Росія без надзусиль зуміла окупувати півострів / Соцмережі

      Люди у Криму здебільшого виховувалися на проросійській пропаганді – в дусі російського патріотизму та великих перемог, і їм говорили, що Крим завжди був російським, а Севастополь – місто російських моряків. Але у 2014 році для деяких жителів півострова настав переломний момент.

      Про це розповів кікбоксер Павло "Кайман" Журавльов у коментарі виданню tribuna.com.

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      Зауважимо, що спортсмен є уродженцем кримського міста Саки, він служив у Військово-морських Силах і є випускником легендарної Академії імені Нахімова у Севастополі. У 2014 році, після окупації Криму Росією, не зрадив Україні, однак змушеним був перебратися з півострова до Одеси, а опісля взагалі звільнився зі служби.

      Я народився і виріс у Криму, батьки – радянські люди зі своїми цінностями. Вони були виховані тією ідеологією. Людям давали інформацію, яку не можна було оскаржувати. Здебільшого ми, офіцери, були налаштованими проросійськи. 90 відсотків кримських жителів виховувалася в дусі російського патріотизму та великих перемог. Нам говорили, що Крим завжди був російським, а Севастополь – місто російських моряків. Це навіть не обговорювалося, і думки не було щось перевіряти,
      – зауважив він.

      За словами кікбоксера, події 2014-го стали поштовхом розібратися та усвідомити, що багато питань було спотворено.

      "Коли ти два тижні ходиш і спиш з зарядженим пістолетом, не розуміючи, що відбувається, то повинен задуматися. Ще важливий нюанс – я їздив за кордон. Бачив ставлення до життя та інших людей там. І розумів, що щось не так, десь неправда. А ми, всі жителі Криму та Севастополя, завжди вважали, що ми є особливими та заслуговуємо на особливу повагу", – переконує Павло Журавльов.

      Як підкреслює він, так завжди було та їх так вчили, що Севастополь – місто-герой з особливими людьми.

      "А чому, ніхто не знає. Всі це беруть за даність, не звертаючи уваги на свій власний розвиток. Адже зручно ж просто так бути якимось особливим, нічого не роблячи. Свою неповноцінність і малозначущість люди намагаються замінити величчю нації. Потрібно дивитися не на те, де людина живе, а що у нього є у голові та як вона живе", – зазначає боєць.

      Водночас він додає, якщо говорити про політику, то немає хороших і поганих, оскільк скрізь є плюси та мінуси. Відтак, коли почалася анексія Криму, ніхто не думав, хто є хорошим, а хто – поганий.

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      "Люди були дезорієнтованими. Всі думали, що такого і бути не може. Я, соціально активна людина, почав дізнаватися про Майдан до кінця грудня. Півтора місяці у мене не було жодної інформації, а коли вона з'явилася, то була не на користь Майдану. Думали, що там якісь хулігани та ледарі. Коли навколо тебе думають так само, то ти особливо не заглиблюєшся. Коли ж почалися серйозніші заходи, то до Криму прийшли люди, які не мали наміру розмовляти. Їм навіть дали наказ – не вступати в переговори. І виникає питання, як таке може бути. Розумію, політика, але я не міг зрозуміти одного. Ось прийшла людина і каже: "Віддай мені свій пістолет". Але як я можу віддати їй свою зброю?" – розповідає спортсмен.

      Також Журавльов наголосив, що Росія діяла нечесно щодо України.

      Все було злагоджено, красиво. Якщо дивитися з боку, можна поаплодувати. Референдум – не законний, але це інша розмова. Але там же взагалі не було української агітації та були тільки одні плакати, що "Крим або російський, або з фашистською свастикою". Зрозуміло, що Крим зі свастикою нікому не потрібен. Але при чому вона взагалі? У нас в родині червоною ганчіркою завжди був Бандера. Я вірив, що він – поганий персонаж в нашій історії. Було дивно, коли відкрив енциклопедію радянського часу і не знайшов розстріляних дітей і всього іншого. Просто потрібно було скинути провину за Голодомор та інші гріхи на інших, перенаправити гнів народу. На тих же німців. Коли починаєш задавати собі такі питання, клубок розплутується,
      – каже він.

      Нагадаємо, на думку полковника британської армії у відставці Глена Гранта, президенту Росії Володимиру Путіну потрібен був Крим лише для збереження власного обличчя та для демонстрації своєї сили. За його словами, окупував господар Кремля півострів для того, щоб вибити Україну з колії та показати, що це власність Росії. 

      Теги: Новини України Новини політики Спорт Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Історія Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
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