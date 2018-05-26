Чому кропива дуже корисна: перелік цілющих властивостей

Раніше кропиву називали однією з найбільш ефективних трав для лікування різних хвороб. Зараз її використовують менше, і дарма.

Кропива містить вітаміни С, К і вітаміни групи В, органічні кислоти, кремній, залізо, мідь, нікель, дубильні речовини, каротиноїди, марганець, бор, титан, передають Liktravy. Читайте також: Як подолати емоційне вигорання на роботі: поради від Супрун Деякі зі складових компонентів кропиви є дуже рідкісними. Листя кропиви широко використовують у народній медицині. Воно здатне зупиняти кровотечу з подряпин і ранок, має жовчогінну властивість, відвар з кропиви зміцнює волосся. Також ця рослина підвищує захисні сили організму, заліковує слизові оболонки органів шлунково-кишкового тракту, покращує склад крові і перешкоджає розвитку залізодефіцитної анемії, знижує рівень глюкози і "поганого" холестерину у крові.