Чому кропива дуже корисна: перелік цілющих властивостей
Раніше кропиву називали однією з найбільш ефективних трав для лікування різних хвороб. Зараз її використовують менше, і дарма.
Кропива містить вітаміни С, К і вітаміни групи В, органічні кислоти, кремній, залізо, мідь, нікель, дубильні речовини, каротиноїди, марганець, бор, титан, передають Liktravy.
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Деякі зі складових компонентів кропиви є дуже рідкісними. Листя кропиви широко використовують у народній медицині.
Воно здатне зупиняти кровотечу з подряпин і ранок, має жовчогінну властивість, відвар з кропиви зміцнює волосся.
Також ця рослина підвищує захисні сили організму, заліковує слизові оболонки органів шлунково-кишкового тракту, покращує склад крові і перешкоджає розвитку залізодефіцитної анемії, знижує рівень глюкози і "поганого" холестерину у крові.
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