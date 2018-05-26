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Чому кропива дуже корисна: перелік цілющих властивостей

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Цілющі властивості кропиви
Цілющі властивості кропиви / unsplash.com

Раніше кропиву називали однією з найбільш ефективних трав для лікування різних хвороб. Зараз її використовують менше, і дарма.

Кропива містить вітаміни С, К і вітаміни групи В, органічні кислоти, кремній, залізо, мідь, нікель, дубильні речовини, каротиноїди, марганець, бор, титан, передають Liktravy.

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Деякі зі складових компонентів кропиви є дуже рідкісними. Листя кропиви широко використовують у народній медицині.

Воно здатне зупиняти кровотечу з подряпин і ранок, має жовчогінну властивість, відвар з кропиви зміцнює волосся.

Також ця рослина підвищує захисні сили організму, заліковує слизові оболонки органів шлунково-кишкового тракту, покращує склад крові і перешкоджає розвитку залізодефіцитної анемії, знижує рівень глюкози і "поганого" холестерину у крові.

Теги: Здоров'я Лікування Народна медицина
Джерело: 24 Канал
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