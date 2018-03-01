Чому купання в морі може бути небезпечним

Купання в морі може спровокувати різні захворювання, зокрема, органів травлення та слуху.

Відповідне дослідження науковців опубліковане в журналі International Journal of Epidemiology.

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Експерти Ексетерського університету відібрали 19 доповідей з Британії, США, Австралії, Нової Зеландії, Данії та Норвегії, в яких був описаний аналіз зв'язку між плаванням у морі і станом здоров'я. Вони вивчили дані понад 120 тисяч людей.

Як вияснили фахівці, у пацієнтів, які мали звичку купатися в природних водоймах, вдвічі частіше діагностували загальні порушення слуху, а також на 29 відсотків зростав ризик шлунково-кишкових захворювань.

За словами дослідників, це може бути викликано інфекційними мікроорганізмами, які потрапляють в моря разом зі стічними водами.

Вчені наголошують, що подальші епідеміологічні дослідження треба спрямувати на виявлення бактерій, які спричиняють ці симптоми.