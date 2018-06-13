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Чому курс долара нижчий, ніж прогнозували: Данилюк роз’яснив ситуацію

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Курс долара 2018
Курс долара 2018 / politeka.net

Курс долара щодо гривні у першому півріччі 2018 року був нижчим, ніж закладений у державному бюджеті. Але ситуація може змінитися у другому півріччі, і на це є певні причини.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю 24 каналу розповів екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.

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У законі про держбюджет на 2018 рік курс був закладений на рівні 29,3 грн/дол. Там часом зараз долар коштує трохи більше 26 грн. Це пояснюється тим, що у першому півріччі було менше надходжень від імпортного ПДВ.

"Стосовно першого кварталу – там були тимчасові проблеми, які зараз починають коригуватися в кращу сторону. Наприклад, НАК "Нафтогаз" не закуповував у першому півріччі газ, не було фінансового ресурсу. Якщо не закуповується газ, тоді не сплачується імпортний ПДВ, він не йде в бюджет. Але врешті-решт, НАК "Нафтогаз" закупить газ, адже наше населення буде використовувати газ у другому півріччі. Цей газ буде закуплено протягом наступних 2-3 місяців. Все. Тобто, те що ми розраховували протягом року, в першому півріччі не відбулося, зараз це відбудеться", – розповів Данилюк.

Потім був ефект курсу. Дійсно, реальний курс був менший, ніж був забюджетований… Макропрогноз був розроблений в кінці листопада. І вже в січні ми мали курс 26, і він тримається зараз. Тобто, це означає, що менший курс – менше надходжень від того самого імпортного ПДВ. Є такі фактори, які зараз будуть коригуватися,
– пояснив екс-міністр.

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Він додав, що цей макропрогноз розробляє не міністерство фінансів, а міністерство економіки разом з НБУ, потім його приймає Кабмін.

Олександр Данилюк про курс долара: дивіться відео

Більше дивіться в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу з екс-міністром фінансів Олександром Данилюком

Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Бюджет-2018 Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют Олександр Данилюк
Джерело: 24 канал
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