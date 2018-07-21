Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області

Богдан Федак – новий очільник медицини Харківської області. З 1980-х до початку 2000-х років працював на посадах головного лікаря, заступника, директора приватних клінік Львівської області. У 1995, коли він очолював Львівську обласну лікарню, над ним і деякими його спільниками був розпочатий судовий процес щодо продажу новонароджених дітей за кордон.

У засобах масової інформації ця справа у 90-ті роки отримала назву "справа дітей".

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Суть схеми – матерям говорили про смерть немовлят, вони підписували відмову і дітей продавали за кордон. Відсидівши в СІЗО трохи менше, ніж два роки Федак вийшов на волю. А потім коли суд виніс вирок і його таки засудили до позбавлення волі і амністували.

Вдумайтеся! Людина, яку засудили у справі щодо продажу немовлят за кордон не потрапила за ґрати на роки мало того ще й повернулася до лікарської практики. І не просто лікарської практики. Федак знову очолив лікарню. І недаремно, адже у Федака є впливові покровителі. Його професійний шлях збігається дивним чином з професійним шляхом народного депутата від "Опозиційного блоку" Ігоря Шурми.



Богдан Федак

Обоє починали зі Львову, коли ж Шурма перевівся працювати до Харкова і став заступником мера, то Федак очолив Харківську клінічну лікарню швидкої і невідкладної допомоги. Коли Шурма став замгубернутора – Федак став головним лікарем вже обласної лікарні, а саме Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. І недаремно, адже лікар, якого засудили свого часу у резонансній справі щодо торгівлі дітьми, завжди був помічником Ігоря Шурми, коли той був народним депутатом.



Ігор Шурма

Він був його помічником завжди, коли Шурма йшов працювати у Верховну Раду, спочатку на початку 2000-х років, і тепер. Це не дивно, адже Богдана Федака вважають кумом народного депутата від "Опозиційного блоку" Ігоря Шурми, який завжди допомагає просуватися йому по кар'єрній драбині, попри кримінальне минуле.

Ігор Шурма – колишній соратник Медведчука. Він також не нова людина в українському "медичному" політикумі. З 2002 по 2006 роки він був депутатом Верховної Ради і членом Комітету з питань охорони здоров'я. А потім пішов в команду Михайла Добкіна і став віце-губернатором Харківщини знову ж таки з соціальних та медичних питань.

Перебуваючи все життя на держслужбі пан Шурма задекларував на двох з дружиною майже пів мільйона доларів готівкою, коштовні годинники, шубу та декілька квартир. Керуючи Харківською обласною лікарнею Федак минулого року став фігурантом іншого кримінального провадження щодо закупівлі його лікарні томографу та медичного обладнання за завищеними цінами.

Правоохоронців зацікавила закупівля обладнання на 29 000 гривень, яке лікарня купила у компанії Protech Solutions Ukraine, бенефіціарним власником якої є компанія особи з Литви, яка є керівником ще 99 компаній. Втім всі шляхи компанії ведуть до одіозного монополіста на ринку медичного обладнання в Україні – Миколи Кузьми. Свого часу він був помічником екс-очільниці МОЗ Раїси Богатирьової і саме пов'язана з ним компанія "Укрмед" постачала нашумівші "швидкі", які виявилися звичайними Opel Combo.



Раїса Богатирьова

Після Майдану Микола Кузьма став помічником народного депутата Сергія Пашинського та почав постачати бронемашини для армії. Отже, як бачимо те, за що б лікар за кордоном не лише довічно втратив лікарську практику, але, мабуть, і сів би надовго – в Україні взагалі не проблема. Не проблема, якщо в тебе є впливові покровителі у Верховній Раді. Вони не лише тебе в помічники візьмуть, але й очільником обласної охорони здоров'я зроблять.