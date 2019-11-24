Чому львів'янин вбив радянського дипломата та що пообіцяв Зеленський– відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Для чого 18-річний львів'янин вбив радянського дипломата

18-річний студент львів'янин Микола Лемик вбив радянського дипломата, аби врятувати мільйони. Сталося це у будівлі, де за Польщі знаходилося радянське консульство. Усе, аби привернути увагу до страшного голоду в Україні. На цей крок тоді зголосилося багато ОУНівців, але обрали його, бо був неповнолітнім: за польськими законами це рятувало Миколу від смерті.

Дивіться відео про геноцид в Україні:

Зеленський пообіцяв прибрати прапори бойовиків з мосту в Станиці Луганській

Міст у Станиці Луганський нарешті збудували. Відкривав переправу Президент Володимир Зеленський та запевнив – ворожий танк мостом не пройде, але людям стане значно легше. З боку окупантів на відкритті мосту були невідомі у військовій формі під прапорами псевдореспубліки та пропагандисти з російських ЗМІ і так званий "Міністр" МЗС Владислав Дейнеко.

Дивіться відео: нахабні окупанти перейшли на українську сторону на відкритті мосту в Станиці Луганській

Через ожеледицю у Львові сталося безліч аварій та травмувалися десятки людей

З ночі у Львові почав падати дощ і через мороз усе скувало кригою. Наслідки ожеледиці лякають: під травмпунктами черги, а на дорогах – аварії і затори. Так, тільки в один із травмпунктів міста до обіду звернулися понад сорок людей, у всіх – забої та переломи. Тож медикам додалося роботи.

Побільшало роботи і в комунальників – вони посипають піском тротуари і вулиці. А водії, які не встигли "перевзути" автівки, поспіхом міняють шини на зимові. Відтак, на шиномонтажах – теж черги.

Дивіться відео наслідків ожеледиці у Львові:

Як українці живуть без "ВКонтакте"

Найпопулярніша колись соціальна мережа в Україні "ВКонтакте" за два роки втратила свої позиції. Експерти кажуть: відвідуваність впала більше, ніж у п'ять разів. На її зміну прийшли Facebook, Телеграм та Instagram. Та попри заборону деякі провайдери вже ж перестали блокувати російські сайти.

Дивіться відео: чи втратила свої позиції в Україні заборонена російська соцмережа "ВКонтакте"

Сім'я ветеранів змушена жити в гаражі у Львові

Сапер Роман і гранатометниця Олена познайомились на Сході і домоглися переведення в один підрозділ, аби бути разом. Та після демобілізації через стан здоров'я бойова сім'я Козаків опинилася фактично на вулиці. Звичайний автомобільний гараж поблизу центру Львова став для них оселею.

Дивіться відео: як живе кохання, яке пройшло війну