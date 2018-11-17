Чому людей тягне до алкоголю: вчені озвучили причину

Кліматичні умови впливають на схильність людей до споживання спиртних напоїв. Зокрема, чим холоднішою є погода в країні, тим більше люди вживають алкоголь.

Такого висновку дійшли міжнародні вчені з Мексики, Іспанії та США, повідомляє Hepatology.

Читайте також: 5 переконливих причин менше пити алкоголь

Науковці під час дослідження проаналізували дані про споживання алкоголю у 193 країнах світу і співставили їх з кліматом у цих державах.

З'ясувалося, що жителі холодних країн більш схильні до вживання спиртних напоїв. Водночас, у сонячних і теплих регіонах рівень пристрасті до алкоголю значно нижчий.

Окрім того, в країнах з холодним кліматом найчастіше зустрічаються випадки алкоголізму та розвитку на його фоні цирозу печінки.

На думку дослідників, такі дані можна пояснити тим, що за допомогою алкоголю люди в холодній місцевості зігріваються і борються з депресією.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.