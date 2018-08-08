Під час сильної спеки люди можуть бачити дивні сни. Лікар пояснює, через що таке може відбутися.

Лікар Філіпп Больйо пояснює, що сновидіння у спеку більш насичені, пише газета Figaro.

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Тому під час такої погоди людям краще запам’ятати те, що їм наснилося.



Чому люди бачать дивні сни у спеку

Це відбувається через наш мозок – він повинен знизити температуру тіла, щоб заснути. А коли спека не дозволяє це зробити, то сон стає більш поривчастим та нестабільним. Під час цього людина частіше прокидається.

Саме у моменти прокидання людина може краще згадати, що наснилося.

А от автор книги "Кохання і секс у ваших сновидіннях" Крістіан Рідель вважає, що на сновидіння не впливають ні температура повітря, ні жодні інші зовнішні фактори.



Чому люди бачать дивні сни

Натомість вона переконана, що на сни може впливати стиль життя. Коли людина вживає багато алкоголю, то сновидіння можуть бути застереженням.

До слова, науковці провели дослідження та встановили, що через високошвидкісний інтернет люди менше сплять.