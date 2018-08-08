21:43
8 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 14°C
  • четвер
    27°C 18°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    29°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Десяток дітей Кадирова. "Ексклюзивні" цитати ні про що
Вєсті Кремля
21:16, сьогодні
Вєсті.UA. Радикал на комбайні. Лиха Тимошенко
Вєсті.UA
20:50, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому люди бачать дивні сни у спеку

22 Читать новость на русском
Чому люди бачать дивні сни у спеку
Чому люди бачать дивні сни у спеку / thesleepdoctor.com

Під час сильної спеки люди можуть бачити дивні сни. Лікар пояснює, через що таке може відбутися.

Лікар Філіпп Больйо пояснює, що сновидіння у спеку більш насичені, пише газета Figaro.

Читайте також: Чому не можна спати понад 8 годин: застереження вчених

Тому під час такої погоди людям краще запам’ятати те, що їм наснилося.

Чому люди бачать дивні сни у спеку
Чому люди бачать дивні сни у спеку

Це відбувається через наш мозок – він повинен знизити температуру тіла, щоб заснути. А коли спека не дозволяє це зробити, то сон стає більш поривчастим та нестабільним. Під час цього людина частіше прокидається.

Саме у моменти прокидання людина може краще згадати, що наснилося.

А от автор книги "Кохання і секс у ваших сновидіннях" Крістіан Рідель вважає, що на сновидіння не впливають ні температура повітря, ні жодні інші зовнішні фактори.

Чому люди бачать дивні сни у спеку
Чому люди бачать дивні сни

Натомість вона переконана, що на сни може впливати стиль життя. Коли людина вживає багато алкоголю, то сновидіння можуть бути застереженням.

До слова, науковці провели дослідження та встановили, що через високошвидкісний інтернет люди менше сплять.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Репрессии в США: как здоровая страна может перерости в опасную
сьогодні, 20:00 Репрессии в США: как здоровая страна может перерости в опасную
Іван Яковина
Правила виїзду дітей за кордон 2018: важливі нюанси
сьогодні, 19:01 Правила виїзду дітей за кордон 2018: важливі нюанси
Яніна Ткачук
Подорожі Україною: Полтавщина, яка закохає у себе
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: Полтавщина, яка закохає у себе
Настя Сукач
Кейс Манафорта: чи можна приймати допомогу ворога на безоплатній основі?
сьогодні, 17:01 Кейс Манафорта: чи можна приймати допомогу ворога на безоплатній основі?
Богдан Яременко
Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
сьогодні, 16:01 Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
Павло Казарін
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук