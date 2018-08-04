Чому люди розмовляють уві сні

Багато людей розмовляють, коли сплять. Науковці називають таке явище сомнилоквією. То що ж зумовлює таке явище та чи воно небезпечне для здоров'я?

Найчастіше розмови людини під час сну абсолютно нешкідливі, вони можуть налякати або розсмішити членів сім’ї, передає Ukrhealth.

Іноді люди уві сні балакають тихо і нерозбірливо, вимовляючи якісь окремі слова, ніяк не пов’язані між собою. А трапляються випадки, коли говорять осмислено і навіть кричать під час сну.

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Та найчастіше вимовлені під час сну слова не несуть жодного сенсу. За результатами досліжень, люди, зазвичай, розмовляють не довше 30 секунд.

Таке відбувається, коли людина занурюється у фазу швидкого сну – активізуються центри головного мозку, дихання стає частим, від чого людина бачить яскраві і насичені сни.

А от сонне марення, коли людина часто кричить і робить різкі рухи уві сні, не зовсім нормальне явище. Це може бути одним зі симптомів сомнамбулізму, синдрому неспокійних ніг, синдрому нічного апетиту або нічних кошмарів.

А ще балаканина уві сні може бути викликана через спеку, емоційний стрес, зловживанням алкоголю чи наркотиків.

Найчастіше у сні розмовляють діти до 10 років, а потім перестають це робити у період перехідного віку. І лише 5% людей мають сонне марення протягом усього життя.

Що таке сомнамбулізм? Це стан, який лікарі наближують до хворобливого, характеризується рухами тіла уві сні. Зазвичай, триває від декількох хвилин до півгодини. Хворих на сомнамбулізм називають сомнамбулами, "лунатиками", сновидами.

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