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Чому люди стають брехунами

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Чому люди стають брехунами
Чому люди стають брехунами / rastmard.com

Згідно з дослідженнями, діти вчаться брехати вже з двох років. Деякі науковці переконані, що цей етап необхідний для дорослішання.

Вміння брехати у дітей перебуває на рівні з умінням повзати і ходити, пише "Країна здоров'я".

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Щоб збрехати, у дитини повинні бути певні навички: вміння планувати і передбачати, що скаже інша людина, щоб маніпулювати нею. Та всі чудово розуміють – говорити неправду погано.

В результаті дослідження науковці з'ясували, що більшість дорослих віддає перевагу правді – за 24 години вони жодного разу не збрехали. За весь час лише 5% респондентів зізнались, що сказали 50% неправди.

Ті, хто зрідка збрехав, зізнаються, що намагаються боротися з цією звичкою.

via GIPHY

Зі слів неврологів, більшість людей використовують брехню для роботи. Оскільки під час брехні задіяні певні частини мозку, найчастіше людина бреше, коли втомилась або перебуває у стресовому стані.

Дивним є той факт, що коли люди бачать нечесність інших, вони можуть раціонально пояснити свою брехню.

Окрім того, в результаті опитування вчені помітили, що людині з кожним разом легше брехати, якщо вона робить це часто.

Коли людина каже неправду, в мигдалеподібному тілі мозку (ділянка, яка відповідає за страх) спостерігається спалах активності. Мозок негативно реагує на брехню свого носія.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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