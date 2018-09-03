Чому люди стають брехунами

Згідно з дослідженнями, діти вчаться брехати вже з двох років. Деякі науковці переконані, що цей етап необхідний для дорослішання.

Вміння брехати у дітей перебуває на рівні з умінням повзати і ходити, пише "Країна здоров'я".

Читайте також: Що станеться, якщо снідати щодня вівсянкою

Щоб збрехати, у дитини повинні бути певні навички: вміння планувати і передбачати, що скаже інша людина, щоб маніпулювати нею. Та всі чудово розуміють – говорити неправду погано.



В результаті дослідження науковці з'ясували, що більшість дорослих віддає перевагу правді – за 24 години вони жодного разу не збрехали. За весь час лише 5% респондентів зізнались, що сказали 50% неправди.

Ті, хто зрідка збрехав, зізнаються, що намагаються боротися з цією звичкою.

Зі слів неврологів, більшість людей використовують брехню для роботи. Оскільки під час брехні задіяні певні частини мозку, найчастіше людина бреше, коли втомилась або перебуває у стресовому стані.

Дивним є той факт, що коли люди бачать нечесність інших, вони можуть раціонально пояснити свою брехню.



Окрім того, в результаті опитування вчені помітили, що людині з кожним разом легше брехати, якщо вона робить це часто.



Коли людина каже неправду, в мигдалеподібному тілі мозку (ділянка, яка відповідає за страх) спостерігається спалах активності. Мозок негативно реагує на брехню свого носія.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.