Чому люди вважають, що в Україні стало гірше жити

Думка про те, що за останні роки в Україні нібито стало гірше жити, базується не на об'єктивних показниках розвитку економіки. Це уявлення в українців ґрунтується на співставленні того, чого хотілося б, із тим, що поки що є.

Це характер ставлення народу до свого життя. Яким б не були темпи зростання, українці скажуть, що живуть дедалі гірше і гірше, розповів в ефірі "Еспресо.TV" розповів президент Центру економічного розвитку, заслужений економіст Олександр Пасхавер.

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Я починаю їх питати: "В якому сенсі гірше? Ось що у Вас було 10 років тому, а що зараз?"... Звісно, більшість людей живе дедалі краще і краще, а не гірше і гірше. Але вони порівнюють з очікуваннями,

– пояснив експерт.

"Причому, це неправильна точка зору. Їх так виховали. Їм обіцяли те, чого не може бути. А те, що вони отримують, вони розглядають, як невдачу", – додав економіст.

Що зараз відбувається в українській економіці і що на неї чекає найближчим часом?