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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Чому люди вважають, що в Україні стало гірше жити

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      Думка українців про те, що за останні роки стало гірше жити, базується не на об'єктивних показниках розвитку економіки
      Думка українців про те, що за останні роки стало гірше жити, базується не на об'єктивних показниках розвитку економіки / Ілюстративне фото

      Думка про те, що за останні роки в Україні нібито стало гірше жити, базується не на об'єктивних показниках розвитку економіки. Це уявлення в українців ґрунтується на співставленні того, чого хотілося б, із тим, що поки що є.

      Це характер ставлення народу до свого життя. Яким б не були темпи зростання, українці скажуть, що живуть дедалі гірше і гірше, розповів в ефірі "Еспресо.TV" розповів президент Центру економічного розвитку, заслужений економіст Олександр Пасхавер.

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      Я починаю їх питати: "В якому сенсі гірше? Ось що у Вас було 10 років тому, а що зараз?"... Звісно, більшість людей живе дедалі краще і краще, а не гірше і гірше. Але вони порівнюють з очікуваннями,
      – пояснив експерт.

      "Причому, це неправильна точка зору. Їх так виховали. Їм обіцяли те, чого не може бути. А те, що вони отримують, вони розглядають, як невдачу", – додав економіст.

      Що зараз відбувається в українській економіці і що на неї чекає найближчим часом?

      • Курс гривні до кінця 2019 року знизиться щодо долара на 4 гривні, у порівнянні з нинішніми показниками. Відтак, під кінець року національна валюта коштуватиме 31 гривню за 1 долар США, вважають аналітики інвестиційного банку Morgan Stanley.
      • З 1 квітня "Нафтогаз" почав продавати промисловості газ дешевше, ніж побутовим споживачам – від 7 тисяч 188 гривень до 8 тисяч 380 гривень за тисячу кубометрів проти 8 тисяч 550 гривень. Але це означає, що для звичайних українців газ не подешевшає, оскільки цю ціну встановлює Кабмін спеціальним розпорядженням.
      • З 1 квітня багатодітним сім'ям в Україні почали додатково доплачувати 1 тисячу 629 гривень на дитину до вже призначеної допомоги. З 1 липня доплачуватимуть більше, на скільки – поки не відомо.
      • Середня зарплата в Україні зросла на 206 гривень – до 9 тисяч 429 гривень у лютому 2019 року. Це, якщо порівнювати з січнем. Найвищі середні зарплати отримують у Києві (14 тисяч 513 гривень) та Донецькій області (10 тисяч 512 гривень). А найменше в середньому заробляють у Чернівецькій (7 тисяч 186 гривень) та Чернігівській областях (7 тисяч 288 гривень), свідчать дані Держстату.
      • Зарплати зросли у військових-учасників Операції Об’єднаних сил та патрульних поліцейських.
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      Теги: Новини України Новини політики
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