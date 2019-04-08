Чому люди вважають, що в Україні стало гірше жити
Думка про те, що за останні роки в Україні нібито стало гірше жити, базується не на об'єктивних показниках розвитку економіки. Це уявлення в українців ґрунтується на співставленні того, чого хотілося б, із тим, що поки що є.
Це характер ставлення народу до свого життя. Яким б не були темпи зростання, українці скажуть, що живуть дедалі гірше і гірше, розповів в ефірі "Еспресо.TV" розповів президент Центру економічного розвитку, заслужений економіст Олександр Пасхавер.
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Я починаю їх питати: "В якому сенсі гірше? Ось що у Вас було 10 років тому, а що зараз?"... Звісно, більшість людей живе дедалі краще і краще, а не гірше і гірше. Але вони порівнюють з очікуваннями,
– пояснив експерт.
"Причому, це неправильна точка зору. Їх так виховали. Їм обіцяли те, чого не може бути. А те, що вони отримують, вони розглядають, як невдачу", – додав економіст.
Що зараз відбувається в українській економіці і що на неї чекає найближчим часом?
- Курс гривні до кінця 2019 року знизиться щодо долара на 4 гривні, у порівнянні з нинішніми показниками. Відтак, під кінець року національна валюта коштуватиме 31 гривню за 1 долар США, вважають аналітики інвестиційного банку Morgan Stanley.
- З 1 квітня "Нафтогаз" почав продавати промисловості газ дешевше, ніж побутовим споживачам – від 7 тисяч 188 гривень до 8 тисяч 380 гривень за тисячу кубометрів проти 8 тисяч 550 гривень. Але це означає, що для звичайних українців газ не подешевшає, оскільки цю ціну встановлює Кабмін спеціальним розпорядженням.
- З 1 квітня багатодітним сім'ям в Україні почали додатково доплачувати 1 тисячу 629 гривень на дитину до вже призначеної допомоги. З 1 липня доплачуватимуть більше, на скільки – поки не відомо.
- Середня зарплата в Україні зросла на 206 гривень – до 9 тисяч 429 гривень у лютому 2019 року. Це, якщо порівнювати з січнем. Найвищі середні зарплати отримують у Києві (14 тисяч 513 гривень) та Донецькій області (10 тисяч 512 гривень). А найменше в середньому заробляють у Чернівецькій (7 тисяч 186 гривень) та Чернігівській областях (7 тисяч 288 гривень), свідчать дані Держстату.
- Зарплати зросли у військових-учасників Операції Об’єднаних сил та патрульних поліцейських.
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