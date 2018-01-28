Чому люди зраджують одне одному: 7 найпоширеніших причин

Американські дослідники систематизували проведені опитування та з’ясували сім головних причин, через які люди зраджують одне одному.

Відповідне дослідження науковці опублікували у виданні Journal of Sex Research, пишуть в The Independent.

Вчені опитали 495 двадцятирічних жінок і чоловіків, кожен з яких розповів, чи зраджував коли-небудь своєму партнеру, і якщо так, то чому.

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1. У стосунках зникли почуття

77% респондентів зізнались, що пішли на зраду через брак кохання і що цікаво, вони зазначили, що перестали відчувати любов з боку партнера, а не навпаки.

2. Бажання мати більше сексуальних партнерів

Така причина стала другою серед семи найпоширеніших. Опитувані поділились, що вони хотіли "більшої різноманітності сексуальних партнерів".

3. Недостатня прив'язаність до партнера

41% опитаних сказали, що пішли на зраду, бо не відчували сильної емоційної прив'язаності до людини. А це для них було одним з визначальних факторів спільних стосунків.

4. Ситуативні фактори

Сюди можна віднести ситуацію з алкоголем, де людина використовує фразу "Я був/ла п'яний/ою" у знак свого виправдання. Але саме 70% опитаних зізнались, що вчинили зраду саме через вживання алкоголю. Однак існує ще безліч схожих причин.

5. Підвищення самооцінки

Низька самооцінка зіграла тут також велику роль. Більш ніж половина опитаних (57%) як причину зради зазначили свою "невелику популярність" і щось подібне до того.

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6. Злість

43% опитаних зазначили, що причиною їхньої зради стала злість на партнера або бажання помститися йому за щось.

7. Просто секс

І третина респондентів зізналася, що зрадили своїм партнерам просто тому, що в той момент їм хотілося зайнятися сексом, а інший партнер їх не міг у цьому задовільнити. З такою причиною "просто секс" серед опитаних найбільше фігурували чоловіки. Жінки ж у свою чергу найчастіше головною причиною своєї зради називали збайдужіння з боку партнера.