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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Чому людина вночі пітніє: 6 тривожних ознак

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Чому людина вночі пітніє
Чому людина вночі пітніє / baomoi.com

Нічне потовиділення може розповісти про стан вашого здоров'я. Це може свідчити про наявність небезпечних захворювань.

1. Менопауза – найпоширеніша причина нічного потіння у жінок. Воно відбувається через різкі гормональні зміни, зокрема, перепади рівня естроген, передає "Країна Здоров'я".

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Подолати цей симптом допоможуть ліки для регуляції гормонального фону, які пропише гінеколог. Також медики рекомендують спати у прохолодному приміщенні на простирадлах з натуральних тканин.

2. Деякі ліки (гормональна терапія, медикаменти для зниження рівня цукру у крові, кортизон, стероїди проти запалення та болю, препарати для подолання тривожності та депресії) можуть також викликати побічні реакції у вигляді нічного потовиділення.

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3. Більшість факторів, що пов’язані з нічним потінням, не є серйозними проблемами, які потребують лікування. Але рясне нічне потіння також може бути спричинене хронічними захворюваннями, зокрема, туберкульозом.

Потовиділення може супроводжуватися періодичним підвищенням температури, болем у грудях, кашлем (іноді з домішками крові) та важкістю дихання.

4. Тривога та нерви можуть теж спричинити підвищення температури і потовиділення. А ще це може бути симптомом захворювань неврологічної системи, зокрема, хвороби Паркінсона.

5. Люди, які страждають на хронічний гіпергідроз (надмірне потовиділення), очевидно, що мають нічне потовиділення та відчуття важкості дихання.

6. Гіпертиреоз – це стан, який виникає, коли щитоподібна залоза виробляє гормони понаднормово, впливаючи на метаболізм. А це може спровокувати сильну втому впродовж дня та надмірне потіння вночі.

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Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Профілактика захворювань Лікування
Джерело: 24 Канал
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