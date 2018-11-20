Чому людям хочеться їсти навіть після ситного прийому їжі

Відчуття голоду після повноцінного прийому їжі є досить поширеною проблемою, навіть якщо Ви досить ситно поїли. Чому так відбувається та чи потрібно збільшити розмір порції, бо ви нібито з’їли недостатньо, – усе це пояснила дієтолог Бріджит Зайтлін.

За словами фахівця, відчуття задоволення після їжі не завжди залежить від того, скільки у ній міститься калорій або який об’єм має порція, пише Elle.

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Перш за все, слід оцінити поживні речовини у продуктах, які ви споживаєте. І це безпосередньо залежить від того, як швидко працює ваше тіло та витрачаються поживні речовини. Таким чином, якщо ви їсте продукти, які моментально засвоюються (що називається "прості" вуглеводи, наприклад, дріжджовий хліб або пасту), ви можете знову відчути голод менш, ніж за годину. А ось відчуття насичення зазвичай залежить від "ситої трійці": харчових волокон, білка та здорових жирів,

– зауважила вона.

Як підкреслює Зайтлін, волокна (овочі, фрукти, цільні злаки) – це те, що наповнює нас необхідними поживними речовинами; білок (бобові, горіхи, яйця, риба, курка, молочні продукти) дарує відчуття задоволеності від їжі, а здорові жири (горіхи, авокадо, оливкова олія) допомагають зберігати відчуття ситості упродовж тривалого проміжку часу.

"Другий важливий момент – кількість рідини, спожитої протягом дня. Наш мозок часто інтерпретує спрагу як голод, тому ви можете відчувати себе спустошеним, навіть якщо півгодини назад наїлися досхочу. І лише, якщо ви регулярно випиваєте від 8 до 10 склянок води на добу, то будете у змозі відрізнити спрагу від істинного голоду", – переконує дієтолог.

Третім фактором експерт називає всюдисущий стрес.

"Іноді, коли ми почуваємося пригніченими, перебуваємо у депресії, турбуємося про щось або нудьгуємо, то, не усвідомлюючи цього, починаємо частіше перекушувати, навіть коли насправді у цьому немає жодної фізіологічної потреби. Тому, якщо ви відчуваєте голод відразу після їжі, поетапно запитайте себе: 1) чи містила страва всі необхідні елементи ситості; 2) чи достатньо я випив води; 3) я дійсно є голодним або це залишковий стрес і втома?", – констатує вона.

Відтак, у таких випадках Бріджит Зайтлін рекомендує для початку трохи прогулятися, подихати повітрям, поспілкуватися з друзями або спробувати улюблений і ефективний для вас спосіб боротьби зі стресом. За її словами, це може зменшити ваше занепокоєння, а разом із ним піде і псевдоголод.

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Ще одна суттєва обставина – порушений режим харчування. Якщо ви пропускаєте один із необхідних прийомів їжі протягом дня, то під час наступного вам обов’язково буде складніше наїстися. Щоб уникнути плутанини, робіть, за класикою, ставку на три-п'ять невеликих прийомів їжі в день, що допоможе бути більш енергійним і не страждати від голоду,

– підсумувала Зайтлін.

До слова, у людей, які є схильними до нервового стресу та які "заїдають" продуктами негативні емоції, найчастіше за інших медики діагностують цукровий діабет.