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      Чому людям подобається пити каву: відповідь вчених

      1085 Читать новость на русском
      Чому людям подобається пити каву
      Чому людям подобається пити каву / businessinsider.com

      Чай чи кава – вічне питання, кожна людина розв'язує його приблизно так само, як вибирає між кішками чи собаками. Американські вчені вирішили дослідити це питання і виявили, що вибір залежить від мутацій.

      Результати вчених з Північно-Західного університету в Чикаго опублікували в журналі Scientific Reports.

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      Фахівці зазначають, що гіркий смак їжі і напоїв зазвичай є попередженням для людини, що майбутній обід містить в собі небезпечні для життя речовини. Саме з цієї причини пристрасть до кави виглядає вкрай "протиприродною" з еволюційної точки зору.

      У дослідженні взяли участь 400 тисяч добровольців, які розповіли скільки вони п’ють кави та чаю.

      via GIPHY

      Вчені зіставили смаки випробовуваних з тим, які мутації були присутні в їх генах, які керують сприйняттям різних смаків.

      З'ясувалося, що найбільше любили каву ті люди, у яких були присутні гени, пов'язані з високою чутливістю до кофеїну. Вони навіть стають запеклими кавоманами і випивали від чотирьох чашок в день на 20% частіше тих, хто ,був більше сприйнятливий до гіркої речовини  хініну.

      Висновок вчених: вибір улюбленого напою – чаю або кави – пов'язаний з успадкованою чутливістю рецепторів гіркого смаку.

      via GIPHY

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      Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя дослідження
      Джерело: 24 Канал
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