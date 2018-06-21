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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Чому людям подобається жирна їжа: відповідь вчених

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Чому люди їдять жирну їжу
Чому люди їдять жирну їжу / unsplash.com

Американські науковці з’ясували, чому у людей з’являється бажання поласувати жирною та смаженою їжею.

Загалом в експерименті взяли участь 206 осіб, пише Science Daily.

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Багатьом людям просто складно виключити смажену їжу зі свого раціону через те, що такі страви активують систему задоволення та винагороди в людському мозку.

Люди відчувають більше задоволення він некорисної їжі, ніж від корисної через підвищену активність нейронів. Відповідна реакція мозку часто стає причиною переїдання. Навіть якщо людина сита, вона однаково з'їсть більше, ніж насправді було потрібно організму.

Вчені підсумовують: люди схильні їсти жирну їжу, щоб отримати задоволення. Ситуація значно ускладняється різноманітністю жирних та смажених страв, які не встигли набриднути.

via GIPHY

У цьому випадку потрібно привчати мозок до здорових страв. Покращити смакові якості корисних продуктів можна за допомогою натуральних соусів, натуральних олій, трав та спецій.

До слова, 90% великих українських виробників м'яса використовують на фермах під час вирощування тварин шкідливі антибіотики, які руйнують організм людини.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я дослідження
Джерело: 24 Канал
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