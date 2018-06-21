Чому людям подобається жирна їжа: відповідь вчених

Американські науковці з’ясували, чому у людей з’являється бажання поласувати жирною та смаженою їжею.

Загалом в експерименті взяли участь 206 осіб, пише Science Daily.

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Багатьом людям просто складно виключити смажену їжу зі свого раціону через те, що такі страви активують систему задоволення та винагороди в людському мозку.

Люди відчувають більше задоволення він некорисної їжі, ніж від корисної через підвищену активність нейронів. Відповідна реакція мозку часто стає причиною переїдання. Навіть якщо людина сита, вона однаково з'їсть більше, ніж насправді було потрібно організму.

Вчені підсумовують: люди схильні їсти жирну їжу, щоб отримати задоволення. Ситуація значно ускладняється різноманітністю жирних та смажених страв, які не встигли набриднути.

У цьому випадку потрібно привчати мозок до здорових страв. Покращити смакові якості корисних продуктів можна за допомогою натуральних соусів, натуральних олій, трав та спецій.