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      Чому малюки бояться Діда Мороза та що зробити, аби зустріч з ним минула безболісно

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      Психолог пояснила, як підготувати малюків до зустрічі з Дідом Морозом
      Психолог пояснила, як підготувати малюків до зустрічі з Дідом Морозом / Соцмережі

      Маленьку дитину може налякати будь-яка незнайома їй людина, а ще, коли вона має бороду та яскравий червоний колір, – психологічні наслідки для малюка можуть бути ще гіршими. Відтак, аби дитинка без струсу сприйняла зустріч з Дідом Мороз, слід заздалегідь ознайомити її з цим казковим персонажем – до прикладу, почитати казки.

      Про це розповіла кандидат психологічних наук, медичний психолог, експерт з психологічної кібербезпеки Наталя Бугайова, передає УНН.

      Читайте також: Святий Миколай vs Дід Мороз

      Як підкреслює фахівець, слід пам'ятати, що маленьку дитину може налякати зустріч з незнайомою людиною, зокрема і з Дідом Морозом, а також підвищена увага до неї з боку дорослих гостей.

      За словами психолога, надмірно активний Дід Мороз може налякати дитину та в подальшому малюк буде боятися бородатих людей і тих, хто одягнув речі, де домінує червоний колір.

      "Щоб підготувати психіку дитини до зустрічі з новорічними персонажами, потрібно почитати їй казки про Діда Мороза та Снігуроньку, зайнятися нею виробами до зимових свят, щоб дитина не виявляла занепокоєння через спілкування з незнайомими людьми та була до цього підготовленою", – зауважила Наталя Бугайова.

      Дід Мороз, святкування, традиції, Новий рік, психологія, діти

      Водночас вона додала, що для дітей до трьох років важливо, щоб святкування Нового Року та зимових свят було зрозумілим, а не хаотичним і непередбачуваним. 

      "Сильні враження можуть вибити дитину з колії та призвести до підвищення рівня тривожності, надмірної плаксивості, проблем зі сном і інших поведінкових збоїв. Це відбувається тому, що запускається механізм захисту психіки від надмірних навантажень", – пояснила експерт.

      Також психолог наголосила, що тривалі заходи – дуже виснажливі для багатьох дітей через психологічне та фізичне навантаження.

      До слова, дієтолог і гастроентеролог Галина Незговорова оприлюднила перелік порад, яких варто дотримуватися, аби не набрати зайву вагу у новорічну ніч. 

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новорічні свята Діти і неповнолітні Здорове життя Здоров'я Психологія Діти
      Джерело: 24 Канал
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