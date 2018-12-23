Чому малюки бояться Діда Мороза та що зробити, аби зустріч з ним минула безболісно

Маленьку дитину може налякати будь-яка незнайома їй людина, а ще, коли вона має бороду та яскравий червоний колір, – психологічні наслідки для малюка можуть бути ще гіршими. Відтак, аби дитинка без струсу сприйняла зустріч з Дідом Мороз, слід заздалегідь ознайомити її з цим казковим персонажем – до прикладу, почитати казки.

Про це розповіла кандидат психологічних наук, медичний психолог, експерт з психологічної кібербезпеки Наталя Бугайова, передає УНН.

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Як підкреслює фахівець, слід пам'ятати, що маленьку дитину може налякати зустріч з незнайомою людиною, зокрема і з Дідом Морозом, а також підвищена увага до неї з боку дорослих гостей.

За словами психолога, надмірно активний Дід Мороз може налякати дитину та в подальшому малюк буде боятися бородатих людей і тих, хто одягнув речі, де домінує червоний колір.

"Щоб підготувати психіку дитини до зустрічі з новорічними персонажами, потрібно почитати їй казки про Діда Мороза та Снігуроньку, зайнятися нею виробами до зимових свят, щоб дитина не виявляла занепокоєння через спілкування з незнайомими людьми та була до цього підготовленою", – зауважила Наталя Бугайова.

Водночас вона додала, що для дітей до трьох років важливо, щоб святкування Нового Року та зимових свят було зрозумілим, а не хаотичним і непередбачуваним.

"Сильні враження можуть вибити дитину з колії та призвести до підвищення рівня тривожності, надмірної плаксивості, проблем зі сном і інших поведінкових збоїв. Це відбувається тому, що запускається механізм захисту психіки від надмірних навантажень", – пояснила експерт.

Також психолог наголосила, що тривалі заходи – дуже виснажливі для багатьох дітей через психологічне та фізичне навантаження.

До слова, дієтолог і гастроентеролог Галина Незговорова оприлюднила перелік порад, яких варто дотримуватися, аби не набрати зайву вагу у новорічну ніч.