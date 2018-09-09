Чому MamaRika перенесла дату весілля: несподіване зізнання співачки

Українська співачка Анастасія Кочетова, більш відома як MamaRika, пояснила, чому вона перенесла дату свого весілля.

Як відомо, MamaRika заручилась ще в січні 2018 року. Обранцем співачки став актор та гуморист Сергій Середа. Хоч з часу заручин зіркової пари пройшло понад 8 місяців, проте весільної церемонії досі не було.

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У програмі "Світське життя" артистка пояснила, чому відкладає день весілля на потім.

"У нас зараз багато роботи, ми переїжджаємо на нову квартиру, плюс у нас в планах покупка машини, а ще нові кліпи. Я більше скажу, тут вже питання дітей виникало. Спочатку хотіла я, то Сергій буксував, тепер він хоче, я вже віднікуюсь. Тобто стільки зараз питань. Ми реально все переносимо. І весілля знову ж таки так само", – пояснила MamaRika.

Співачка також поділилась деталями свого переїзду. За словами Анастасії Кочетової, вона з нареченим Сергієм Середою зробили ярмарок для сусідів. Артисти продали побутову техніку та одяг, який не носять.

Хто така MamaRika?

Українська співачка, яка у 19 років дебютувала на проекті "Фабрика зірок-3". До цього зірка перемогла на "Американському шансі". Вже у 2010 році прихильники зірки слухали її пісні з псевдонімом Еріка, який згодом вона змінила на MamaRika. За час вокальної кар'єри Анастасія Кочетова випустила два студійні альбоми – "Папарацци" (2012) та "КАЧ" (2017). Щодо особистого життя, то у 2018 році артистка заручилась з гумористом Сергієм Середою.