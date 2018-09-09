14:14
9 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
25°C 15°C
  • понеділок
    19°C 14°C
  • вівторок
    21°C 15°C
  • середа
    20°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, 8 вересня
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, 8 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Чому MamaRika перенесла дату весілля: несподіване зізнання співачки

930 Читать новость на русском
MamaRika
MamaRika / jetsetter.ua

Українська співачка Анастасія Кочетова, більш відома як MamaRika, пояснила, чому вона перенесла дату свого весілля.

Як відомо, MamaRika заручилась ще в січні 2018 року. Обранцем співачки став актор та гуморист Сергій Середа. Хоч з часу заручин зіркової пари пройшло понад 8 місяців, проте весільної церемонії досі не було.

Читайте також: Співачка MamaRika вперше показала свою маму: чарівне фото

У програмі "Світське життя" артистка пояснила, чому відкладає день весілля на потім. 

"У нас зараз багато роботи, ми переїжджаємо на нову квартиру, плюс у нас в планах покупка машини, а ще нові кліпи. Я більше скажу, тут вже питання дітей виникало. Спочатку хотіла я, то Сергій буксував, тепер він хоче, я вже віднікуюсь. Тобто стільки зараз питань. Ми реально все переносимо. І весілля знову ж таки так само", – пояснила MamaRika. 

Співачка також поділилась деталями свого переїзду. За словами Анастасії Кочетової, вона з нареченим Сергієм Середою зробили ярмарок для сусідів. Артисти продали побутову техніку та одяг, який не носять. 

Хто така MamaRika?
Українська співачка, яка у 19 років дебютувала на проекті "Фабрика зірок-3". До цього зірка перемогла на "Американському шансі". Вже у 2010 році прихильники зірки слухали її пісні з псевдонімом Еріка, який згодом вона змінила на MamaRika. За час вокальної кар'єри Анастасія Кочетова випустила два студійні альбоми – "Папарацци" (2012) та "КАЧ" (2017). Щодо особистого життя, то у 2018 році артистка заручилась з гумористом Сергієм Середою.

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Механізм розірвання договору про дружбу з РФ: як Україні не продовжити співпрацю автоматично
сьогодні, 12:01 Механізм розірвання договору про дружбу з РФ: як Україні не продовжити співпрацю автоматично
Семен Кабакаєв
Для луганчан сейчас любой отдых – непомерная роскошь
сьогодні, 08:20 Для луганчан сейчас любой отдых – непомерная роскошь
Ольга Черненко
МВФ-батл: выдержит ли Гройсман давление банкиров-ревизоров?
8 вересня, 22:01 МВФ-батл: выдержит ли Гройсман давление банкиров-ревизоров?
Віталій Кулик
Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"
8 вересня, 19:00 Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"
Злой Одессит
На які кардинальні жертви ідуть волонтери, аби допомогти військовим
8 вересня, 17:00 На які кардинальні жертви ідуть волонтери, аби допомогти військовим
Віталій Дейнега
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук