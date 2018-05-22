Чому маргарин у харчових продуктах може спричинити смерть: пояснення ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає зменшити використання трансжирів з харчових продуктів. Адже кількість випадків смерті через споживання трансжирів різко зросла.

Зі слів медиків, щороку кількість випадків смерті через споживання небезпечних жирів зростає до 500 тисяч осіб, передає "Країна здоров'я".

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У зв'язку з цим генеральний секретар ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус оголосив метою на 2019 - 2023 роки усунення трансжирів з харчових продуктів.

Як відомо, основними джерелами трансжирів є солоні снеки, кондитерські вироби і листкова випічка (трансжири утворюються при гідрогенізації ненасичених жирів у виробництві маргарину).

Вживання великої кількості трансжирів в їжу призводить до серцево-судинних захворювань і підвищеної смертності, адже вони серйозно збільшують вміст холестерину низької щільності у крові.

Тож такий продукт як маргарин, варто усунути з харчових продуктів, замінивши його здоровими альтернативами. На сьогодні норми суворого обмеження вмісту трансжирів у продуктах діють вже у Данії, Фінляндії та Швейцарії.