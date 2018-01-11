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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Чому медова дієта така корисна: зразкове меню на 5 днів

22:01, 11 січня 913 Читать новость на русском
Медова дієта: раціон
Медова дієта: раціон / www.livestrong.com

Мед не лише корисний продукт в холодну пору року. Його можна ефективно використовувати і для схуднення.

Медова дієта ідеально підійде тим, кому складно відмовитися від солодкого, але при цьому є бажання скинути зайві кілограми, – особливо після новорічних і різдвяних свят.

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Якщо у вас немає алергії на цей натуральний продукт, то легко влаштовуйте собі розвантажувальні дні за допомогою меду.

У вашому кількаденному меню обов’язково повинні бути присутні знежирені молочні продукти, овочі, фрукти, фреші та ягоди. А перед кожним прийомом їжі рекомендується з'їдати по 1 ч.л. меду і між прийомами їжі пити негазовану воду і зелений чай.

Медова дієта: меню на 5 днів для схудення

Сніданок: 150 г знежиреного сиру з чайною ложкою меду, склянку чаю з лимоном, яблуко;

Другий сніданок: 125 г нежирного фруктового йогурту, стакан будь-якого фрешу;

Обід: відварна цвітна капуста або брокколі, 1 яблуко, чай з медом;

Полудень: апельсин (можна яблуко або банан);

Вечеря: стакан кефіру з ложкою меду або чашка овочевого бульйону, яблуко, мед.

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Цікаво: вранці корисно випивати склянку теплої води з ложкою меду і частинкою лимона. Такий же напій слід пити за 2 години до сну.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Дієти
Джерело: Единственнная
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