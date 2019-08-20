Чому Медведчук і його посіпаки агітують проти ринку землі: відповідь експерта

Днями почали поширюватися міфи про те, що росіяни скуплять українську землю та будуть її контролювати. Їх розповсюджують одіозні політики. Зокрема, голосніше за всіх проти ринку землі зараз кричить сам Медведчук і його посіпакі, Рабинович і Бойко, тобто московська партія агітує проти ринку землі.

Таку думку висловив фінансовий аналітик Сергій Фурса у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність".

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Фурса зазначив, що саме вони поширюють міфи про те, що росіяни хочуть скупити гектари української землі.

Чи не говорить це про те, що як раз промосковські сили виступають проти ринку землі? А значить Москва не тільки не думає про те, як би їй скупити всі українські землі, а й про те, як би завадити Україні запустити ринок землі. Чому? Тому що Росії потрібна слабка Україна, а ринок землі зробить Україну сильнішою,

– наголошує експерт.

Він додав, що згідно соціології, лише 5% власників паїв хочуть продати свою землю.



По скільки в областях України продають землю під мораторієм / Інфографіка 24 каналу

"Навіть якщо б всю цю землю скупили росіяни, що неможливо навіть уявити собі, що б воно їм дало? Правильна відповідь – нічого. Вони витратили б на це пару мільярдів доларів і нічого б не отримали в результаті. Адже все одно головна – держава, яка все контролює і якщо бачить загрозу своїй національній безпеці – то запросто націоналізує землю", – підсумував Фурса.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Фінансова грамотність" за 20 серпня 2019 року:

Що відомо про ринок землі в Україні?Наразі в Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.



Внаслідок такої заборони власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення. Єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.



Мораторій припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі.