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      Чому Медведчук передає свій нафтобізнес Білорусі: відповідь Лещенка

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      Чому Медведчук передає свій нафтобізнес Білорусі?
      Чому Медведчук передає свій нафтобізнес Білорусі? / Колаж 24 каналу

      Віктор Медведчук готується до найгіршого – можливої поразки свого партнера на виборах президента. Він зайнявся переоформленням пов'язаних з ним активів на нових осіб.

      Депутат Сергій Лещенко у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів, що нафтопродуктопровід "Прикарпатзахідтранс", яким люди Віктора Медведчука качають в Україну дизельне паливо виробництва "Роснефть", переоформлюють в терміновому порядку.

      Читайте також: Хто дозволив Медведчуку отримати величезний нафтобізнес

      Що відомо про нафтопродуктопровід "Прикарпатзахідтранс"?Це один із ключових активів, які потрапив під контроль Медведчука за роки правління президента Порошенко. Він використовується для поставок дизельного палива компанії "Роснефть" на український ринок.

      Раніше труба належала російській державі, але декілька років тому суддя Рівненського суду провернула схематоз і трубопровід опинився у пов'язаної з Медведчуком швейцарської фірми-прокладки

      Новим власником труби має стати білоруське підприємство "Нафтобітумний завод", яке розташоване в селищі Колеіна Червенського району Мінської області.

      Відповідне рішення в інтересах партнерів Медведчука ухвалив Антимонопольний комітет України за два тижні до виборів. 

      Показово, що все це сталося під завісу терміну чинного президентства, коли головні бізнес-партнери влади Рінат Ахметов і Віктор Медведчук страхуються на випадок поразки чинного гаранта,
      – сказав Лещенко. 

      За словами Лещенка, план полягає в тому, що в разі зміни влади, було складно відкрутити всю цю історію назад, а у труби з'явився "добросовісний набувач" з сусідньої країни-союзника.

      Будь-які спроби нової влади навести порядок будуть нариватися на те, що, мовляв, недобре сваритися з Лукашенком, який підставив плече допомоги під час війни, 
      – додав нардеп.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Чесна політика" з Сергієм Лещенком за 23 березня 2019 року: 

       

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      Теги: Новини України Віктор Медведчук Нафта Бізнес Новини Білорусі Сергій Лещенко
      Джерело: 24 канал
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