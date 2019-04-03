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      Чому Медведчуку і Бойку дозволили вилетіти до Москви: пояснення Авіаслужби

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      Чому Медведчуку і Бойку дозволили вилетіти до Москви: пояснення Авіаслужби
      Чому Медведчуку і Бойку дозволили вилетіти до Москви: пояснення Авіаслужби / Фото з відкритих джерел

      У Державній авіаційній службі України вважають, що працівники діяли виключно в межах своєї компетенції, коли надавали дозвіл на виліт до Москви нардепу Юрію Бойку та голові політсили "Опозиційна платформа – За життя" і куму президента Росії Віктору Медведчуку.

      Відповідну заяву зробив начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Державіаслужби Ігор Зелінський, пише "Укрінформ".

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      Ігор Зелінський нагадав, що в Україні діє заборона на використання повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху згідно з міжнародними договорами покладена на Україну.

      Крім того, діє заборона на всі види прямих і транзитних польотів через зазначений повітряний простір для авіакомпаній Росії та повітряних суден, зареєстрованих в реєстрах Російської Федерації. Напередодні у "Опозиційній платформі" стверджували, що літак Медведчука має реєстрацію Аруби (Нідерланди).

      До слова, Державіаслужба співпрацює з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань щодо розслідування польоту до Москви Бойка і Медведчука. Зокрема, ДБР була передана необхідна інформація та копії запитуваних документів у рамках проведення досудового розслідування.

      Що відомо про політ Бойка до Росії?Попри те, що Росія анексувала Крим та розпалила війну на Донбасі, кандидат у президенти України Юрій Бойко літав до РФ на зустріч із російським прем’єром Дмитром Медведєвим. Разом з Бойком літав і Віктор Медведчук – кум президента Росії Володимира Путіна та голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя".

      Бойко з Медведчуком кажуть, що літали до Росії на так звані економічні переговори. На цих переговорах Бойко назвав стосунки між Україною та Росією "вкрай важливими" для нашої держави. А ще Бойко сказав, що "готовий запропонувати і розглянути різні варіанти відновлення контракту по транзиту газу".

      ДБР відкрило справу через політ Бойка та Медведчука до Москви. Але справи відкриті не особисто проти політиків, а проти працівників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб. Адже саме ці служби могли дати згоду на авіапереліт політиків до РФ.

      Візит бойка та медведчука до москви: хроніка подій
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Юрій Бойко Віктор Медведчук Україна – Росія авіація Транспорт
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