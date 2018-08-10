Чому Меган Маркл ігнорує заяви скандального батька: дані ЗМІ

Батько герцогині Сассекської Томас Маркл не припиняє поширювати все нові резонансні заяви. Нещодавно він зазначив, що "краще б помер", тоді Меган було б легше. Однак навіть такі резонансні заяви не змусили дружини принца Гаррі порушити своє мовчання.

Як і Кенсінгтонський палац, так і сама Меган Маркл продовжують ігнорувати всі скандальні інтерв'ю родичів герцогині. Як стверджують інсайдери видання The Daily Mail, на це є причини.

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Меган Маркл добре знає свого батька та зовсім не вірить його "крокодилячим сльозам". Відтак вона б воліла, щоб американські родичі зробили для неї найбільший подарунок, про який вона наразі може мріяти – припинили б давати коментарі у ЗМІ.

Вона, хоч убий, не може зрозуміти, навіщо він риє собі таку глибочезну яму і каже речі на кшталт "їй було би простіше, якби її тато помер". Вона сказала, що просто хоче, щоби її тато "перестав базікати" з пресою. Це єдиний подарунок на день народження, якого вона хотіла від свого батька,

– зазначив інсайдер.

Наразі герцогиня Сассекська не має наміру відповідати на дзвінки Томаса Маркла. Все тому, що Меган насправді ображена через його поведінку та побоюється, що їхня розмова не буде приватною, відтак стане причиною для нової скандальної заяви.

"Меган вірна собі та дбає про себе, а це означає, що вона уникає токсичних стосунків. Не те, що вона більше ніколи не спілкуватиметься з батьком, але точно не зараз, не в такій атмосфері", – додав інсайдер.

Окрім цього, близька людина Меган Маркл запевнила, що стосунки герцогині з батьком і до цього були непростими. Тому дружина принца Гаррі називає цю ситуацію "емоційним шантажем" та видом маніпуляції.

Допис, поширений Meghan Markle️-royals -Levi's (@johanroyaltyandlevis) 12 Лип 2018 р. о 8:54 PDT

"Така поведінка не виникає за один день. Чому, гадаєте ви, її батьки взагалі розлучилися? Меган, яка росла з нарцисом, довелося подолати багато проблем із самоповагою. У неї є інструменти проти цього емоційного шантажу. Вона молиться за нього, бо така є Меган. Вона й мухи не скривдить, але й не купиться на крокодилячі сльози свого татуся. Вона вже надто багато разів через це проходила", – поділився інсайдер.

Нагадаємо, Томас Маркл часто потрапляє в скандальні новини ЗМІ. Чоловіка підловили на махінаціях, довівши факт заробляння грошей на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл. Після тривалих обговорень він відмовився вести свою доньку до вівтаря, заявляючи, що має заплановану операцію на цей час. Однак журналісти припускають, що саме грошові махінації стали причиною такого несподіваного рішення Томаса Маркла. Після цього чоловік давав численні інтерв'ю, які виливались у все нові скандали.