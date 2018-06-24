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Чому Меган Маркл носить взуття на декілька розмірів більше

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Чому Меган Маркл носить взуття на декілька розмірів більше
Чому Меган Маркл носить взуття на декілька розмірів більше / www.gettyimages.in

Герцогиня Сассекська вже декілька місяців дивує королівську сім’ю і своїх прихильників модними витівками. Цього разу фешн-експерти звернули увагу на її взуття.

Про це пишуть на The Daily Mail.

Справа в тому, що навіть під час її першого офіційного виходу з принцом Гаррі в день заручин, на Меган помітили туфлі трішки більшого розміру, які тримались на нозі лише за допомогою шнурування. Але з кожним разом новоспечену герцогиню можна побачити лише у взутті, яке на пару розмірів більше за її стопу 38-го розміру.

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Заручини принца Гаррі і Меган Маркл

Модний експерт Харрієт Дейві пояснює це явище зовсім звичним "лайхаком", яким часто користуються зірки. На його думку, Маркл спеціально купує більше за розміром взуття, щоб уникнути набряків на ногах, пухирів та навіть бурситу – запалення слизових сумок навколо суглобів.

В дні, коли Меган доводиться багато часу проводити на підборах, таке взуття є чудовим виходом із ситуації. А щоб взуття на розмір або на два більше не спадало з ніг, вона знову може використовувати зручний лайфхак.

Суть його в тому, щоб наповнити човники туфель будь-якою тканиною або ватою. Як тільки відчуєте, що ногам в туфлях стало тісно, ​​ці додатки можна вийняти,
– додав експерт Дейві.

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До слова, Кейт Міддлтон теж використовує модні трюки, – для того, щоб її туфлі не зісковзували з ніг, вона носить колготи з липкими смужками на підошві.


Принц Гаррі і Меган Маркл


Меган Маркл


Принц Гаррі і Меган Маркл

Теги: LifeStyle Мода Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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