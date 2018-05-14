Чому мер райцентру на Львівщині оголосив голодування

Міський голова Золочева Ігор Гриньків, що на Львівщині, оголосив про безстрокову акцію голодування як протест проти самочинного будівництва в центрі міста.

Про це він повідомив у своєму дописі на Facebook.

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У відеозверненні він розповів, що відтепер його робочий кабінет – на площі Вічевій у Золочеві, де здійснюється самочинне будівництво, на яке не реагують Держархбудінспекція та правоохоронні органи.

Оголошую про безстрокову акцію голодування проти бездіяльності інспекції Держархбудконтролю, проти бездіяльності правоохоронних органів. Від сьогодні моє місце тут, на площі,

– повідомив мер Золочева на своїй сторінці.

Він також закликав мешканців міста приходити на площу "з молотками і стукати у мури самобуду", щоб цей стукіт почули аж у Львові.

Якщо правоохоронна система не працює, то на бік закону має стати громада,

– заявив Ігор Гриньків.

Варто зазначити, що у місті Золочів місцевий підприємець Ігор Бартків відібрав у громади частину центральної площі міста, на якій у 2004 році побудував кінотеатр "Дружба", а тепер його добудовує. Тому міська влада намагається повернути площу через суди.

Однак, 22 березня 2018 року Львівський апеляційний суд скасував містобудівні умови і обмеження забудовнику. Міськрада Золочева звернулася до Вищої ради правосуддя стосовно перевірки рішень суддів, які дозволили будівництво на центральній площі міста.