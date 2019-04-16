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      Чому ми обожнюємо чи ненавидимо "Гру престолів", – Le Temps

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      Людські фантазії майже не змінювались століттями
      Людські фантазії майже не змінювались століттями / geekfeed.com

      Серіал "Гра престолів" – не про Середньовіччя чи Античність. Це серіал про наше сьогодення.

      Прихильники "Гри престолів" міцно влаштувалися на Залізному троні. Але в той момент, коли стартував показ 8-го сезону, знайшлися й буркотуни, які ностальгують за застарілим телевізором,
      – пафосно пише в огляді преси журналіст швейцарської газети Le Temps Олів'є Перрен.

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      "Показником величезної популярності серіалу "Гра престолів" стало те, що у неділю ввечері (цього дня стартував 8-й сезон – Прим. 24) дев'ять слів, які найчастіше використовувалися в Twitter, були пов'язані з епічним творінням письменника Джорджа Мартіна. Серіал настільки змістовний, що багато хто надає перевагу тому, аби дивитися його вдома, в тиші, щоб не проґавити жодної подробиці, натяку, навіть відкладають перегляд, щоб кілька разів переглянути ту чи іншу сцену", – йдеться в статті.

      Втім, одностайності щодо якості "Гри престолів" не спостерігається, як зазначалось у понеділок в новинній розсилці "Точка дня" сайту Heidi.news. На думку франко-швейцарської компанії, що проводить свою діяльність винятково в мережі Інтернет, насправді необхідно розрізняти "тих, хто влаштовує рознос пихатій атмосфері" та "тих, хто віддає належне цій настільній книзі з політичної філософії". Варто зазначити і тих, хто навіть "оцінює надзвичайні статки Вестероса", як, наприклад, агентство Bloomberg,
      – пишуть оглядачі.

      "Видання Le Monde зважує всі за і проти. Так, оглядач Фредерік Жуаньо вбачає в серіалі "велику політичну сагу", населену "безкомпромісними деспотами" з "непримиримих феодальних вотчин", "радниками-змовниками" та іншими "спадковими війнами, зганьбленими альянсами, зрадженими ідеалами" і "жорстокими державними інтересами, – цитує Перрен колег. – І навпаки, Вільям Одюро розповідає нам, чому він "ненавидить "Гру престолів" у "сварливій полемічній замітці", де він критикує цей "задовгий, погано вибудуваний і невдячний серіал, який став еталоном поп-культури".

      "Як нам ставитися до отих милих побиттів та погромів? – замислюється автор огляду.

      Безумовно це сильні моменти. Криваве весілля в дусі Скорсезе, що завалює вас зображеннями розгулу насильства. Величні пейзажі, завдяки яким відродився туризм у Хорватії (принаймні, так сказав мені співробітник митниці). І культові репліки, такі як "Нічого ти не знаєш, Джон Сноу" та "Ланністери завжди сплачують свої борги", цілком корисні для повсякденних розмов біля кавомашини,
      – пише Одюро.

      "Яка ж сила подібних телесеріалів, побудованих за принципом матрьошки, де обігрується "очевидне панування Netflix і передбачувана боротьба не на життя, а на смерть феодальних капіталів, настільки ж гігантських, як Amazon, Apple і Disney"!

      "Гра престолів" – це твір, в якому йдеться перш за все про сьогодення, – вважає видання LaTribune.fr. – Але чим обумовлений такий успіх? Він "відображає дивну відповідність серіалу та очікувань міжнародної аудиторії". Що, безумовно, робить його найбільш важливим джерелом для дослідників, які цікавляться чи цікавитимуться нашим періодом пізніше".

      "У серіалі аж ніяк не йдеться про Середньовіччя чи Античність. Як не крути, він насамперед розкриває перед нами те, що людські фантазії майже не змінювались століттями або навіть тисячоліттями. Теми, які нас зачаровують, завжди однакові, хочемо ми цього чи ні: боротьба за владу, вбивства, змови, зради, проституція, насилля, інцест, тортури..." – резюмує автор огляду.

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      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини культури Публікації Гра престолів
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