Чому мільйони від розширення спортклубу Порошенка витратили на премії та фіктивні тендери

Частину з 15 мільйонів гривень, отриманих двома держпідприємствами за продаж нерухомості під розширення спортивного клубу "5 елемент", витратили на премії і фіктивні ремонтні тендери.

Про це йдеться в програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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Мова йде про держпідприємства "ЛІАЦ" та "Діброва", котрими опікується Державне агентство лісових ресурсів України. Донедавна обидва ДП мали нерухомість на Рибальському півострові в Києві поруч зі спортивним клубом "5 елемент", бенефіціаром котрого є Президент Петро Порошенко.



Нерухомість, яку хотів викупити спортивний клуб "5 елемент"

Наприкінці 2016-го – початку 2017-го підприємства продали свої будівлі приватній компанії "Інбук", яка через кілька місяців перепродала їх фірмі "Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор", яка і керує "5 елементом". Президентський спортклуб ще у 2016-му запланував розширення. Для цього і необхідно було отримати контроль над вказаною нерухомістю та землею під нею.

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ДП "ЛІАЦ" за свою частину нерухомості отримав понад 10 мільйонів гривень і одразу почав їх витрачати. Ці витрати в подальшому зацікавили прокуратуру, яка почала розслідування. Виявилося, що частину коштів держпідприємство розтратило на сумнівний ремонт іншої своєї нерухомості.

Практично ідентичні угоди "ЛІАЦ" підписав з двома приватними фірмами, які своїх зобов’язань так і не виконали. Обидві компанії мали однакового директора, а після підписання угод з "ЛІАЦом" – змінили адреси реєстрації та засновників. Ще частину отриманих коштів, за даними прокуратури, держпідприємство витратило на премії в розмірі 1000% своєму керівництву.



Обидві компанії після підписання угод з "ЛІАЦом" – змінили засновників

"Діброва" протягом останніх кількох років фактично не вела ніякої діяльності, накопичуючи податкові та зарплатні борги. При цьому, від продажу нерухомості підприємство мало отримати майже 5 мільйонів гривень. Наразі ДП “Діброва” перебуває в процесі ліквідації і все ще має податковий борг. На що держпідприємство витратило мільйони, його директорка Клавдія Гребенюк не повідомила.

Приватна компанія "Інбук", яка першою придбала будівлі обох ДП, в один день, у травні 2017-го перепродала нерухомість спортклубу. Свого часу ця фірма була пов’язана з колишнім заступником міністра оборони, бізнес-партнером родини міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика та помічником нардепа від БПП Анатолія Матвієнка В’ячеславом Кредісовим.



Помічник нардепа від БПП Анатолій Матвієнко В’ячеслав Кредісов

Після перепродажу придбаної нерухомості "Інбук" змінив адресу реєстрації на нині неіснуючу, у фірми також змінилися керівник і власник. Вірогідно, компанія просто виконувала роль посередника в цих операціях.

Більше про розкрадання мільйонів від розширення президентського спортклубу – дивіться у повному випуску програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".