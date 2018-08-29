23:05
29 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
23°C 13°C
  • четвер
    25°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстремістські заяви Соловйова
Вєсті Кремля
21:01, сьогодні
Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
Вєсті.UA
19:46, сьогодні
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому миротворцям ще зарано заходити на Донбас: пояснення глави МЗС Франції

109 Читать новость на русском
Миротворці поки не повинні заходити на Донбас
Миротворці поки не повинні заходити на Донбас / Фото з відкритих джерел

Час для направлення на територію Донбасу, де триває російсько-українська війна, миротворчої місії ООН поки не настав, адже для початку в регіоні мають бути припинені бойові дії.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає "Інтерфакс".

Читайте також: Росію викрили на брехні в питанні миротворців ООН на Донбасі

За його словами, для початку місії на Сході України спочатку необхідно заручитися політичною волею на місцях.

Будемо відверті: без політичної волі на місцях розгляд можливого відправлення місії ООН буде передчасним, навіть контрпродуктивним. Не можна проводити операції з підтримки миру, якщо мир ще не настав,
– сказав міністр.

Окрім того, чиновник наголосив, що єдиним можливим шляхом врегулювання ситуації на Донбасі є реалізація мінських домовленостей.

За оцінкою глави французької дипломатії конфлікт на сході України залишається лінією спотикання між Європейським союзом і Росією, про що свідчить продовження антиросійських санкцій.

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука розповів, що миротворча місія не може розпочатися на окупованих Росією територіях Донбасу без згоди Російської Федерації. Тому, оскільки Москва не проявляє жодних інтересів у цьому питанні, миротворці навряд чи зможуть ввійти на Схід України до кінця 2018 року.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини політики Війна на Донбасі Миротворчий контингент Новини Франції Санкції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
сьогодні, 23:00 Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
Віталій Шабунін
Головні новини 29 серпня: роковини Іловайська, ціни на газ, Ryanair літатиме з України
сьогодні, 22:12 Головні новини 29 серпня: роковини Іловайська, ціни на газ, Ryanair літатиме з України
Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
сьогодні, 22:02 Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
Олексій Чибісов
Інтерпол не допоможе: чому Україна не може заарештувати екс-посадовців
сьогодні, 21:00 Інтерпол не допоможе: чому Україна не може заарештувати екс-посадовців
Віталій Дейнега
"Горшок в дирє" і "йожик под діваном": практичні поради туристу, як "перетравити" Будапешт
сьогодні, 20:01 "Горшок в дирє" і "йожик под діваном": практичні поради туристу, як "перетравити" Будапешт
Олесь Друкач
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Як український півзахисник став героєм матчу і вивів свій клуб в 1/4 Кубка Бельгії
 1 грудня 2016 , 16:39
Два гравці Динамо потрапили у збірну тижня Ліги Європи
 8 грудня 2017 , 15:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук