Чому миротворцям ще зарано заходити на Донбас: пояснення глави МЗС Франції

Час для направлення на територію Донбасу, де триває російсько-українська війна, миротворчої місії ООН поки не настав, адже для початку в регіоні мають бути припинені бойові дії.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає "Інтерфакс".

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За його словами, для початку місії на Сході України спочатку необхідно заручитися політичною волею на місцях.

Будемо відверті: без політичної волі на місцях розгляд можливого відправлення місії ООН буде передчасним, навіть контрпродуктивним. Не можна проводити операції з підтримки миру, якщо мир ще не настав,

– сказав міністр.

Окрім того, чиновник наголосив, що єдиним можливим шляхом врегулювання ситуації на Донбасі є реалізація мінських домовленостей.

За оцінкою глави французької дипломатії конфлікт на сході України залишається лінією спотикання між Європейським союзом і Росією, про що свідчить продовження антиросійських санкцій.

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука розповів, що миротворча місія не може розпочатися на окупованих Росією територіях Донбасу без згоди Російської Федерації. Тому, оскільки Москва не проявляє жодних інтересів у цьому питанні, миротворці навряд чи зможуть ввійти на Схід України до кінця 2018 року.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".