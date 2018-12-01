Чому молодь відмовляється йти на вибори та які наслідки це матиме для України

Лише третя частина української молоді активно бере участь у виборах. Згідно з дослідженням громадських організацій, більшість молодих людей навіть не цікавиться змінами, які відбуваються в країні.

Перед президентськими виборами, навесні 2019 року, Лана святкуватиме повноліття. Але вже зараз дівчина каже, що зобов'язана взяти участь у голосуванні 31 березня.

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На її думку, українська молодь має ходити на вибори, адже якщо вони не будуть цього робити, тоді ходитимуть старші люди.

Ці люди будуть, як писав Жадан, "обирати гречку, обирати цукор". А обираючи гречку та цукор, ми бачимо, що відбувається з нашою країною вже не перший рік,

– сказала студентка.

Але таких політично активних молодих людей як Лана в Україні мало. За даними громадського руху "Чесно", лише третина української молоді ходить на виборчі дільниці. Натомість молодь більш активна під час акцій протесту та революцій.

Наприклад, студенти виходили на Революцію на граніті у 1990 році, Помаранчеву революцію 2004 і стали рушійною силою у 2013 році під час Революції Гідності.



Студенти під час Революції гідності

"Молодь більш активно долучається до виборчих процесів після масових протестних рухів", – сказала координаторка Громадянського руху "Чесно" Олександра Кузіва.

Коли в країні більш-менш спокійно, то молоді люди зосереджуються на особистому житті та відпочинку.

Вони живуть у певній мірі своїм життям, навчанням, певними розвагами. Вибори у них на третьому, навіть на четвертому плані,

– наголосив політичний експерт Тарас Семенюк.

Втім, молодь можуть зацікавити нові обличчя в українській політиці. На думку Олександри Кузівої, молоді люди дійсно схильні голосувати за тих, хто подобається персонально. Так наразі найбільш популярні кандидати серед молоді – це Вакарчук і Зеленський.



Святослав Вакарчук та Володимир Зеленський

Однак проблема полягає у тому, що молодь не вивчає програми кандидатів. Політичний експерт Тарас Семенюк наголосив, що шоумени та коміки – це є добре, але в тій країні, де є демократія на всіх рівнях, де немає війни.

Великою мірою молодь тяжіє до таких кандидатів через те, що політичні партії не працюють із молодим поколінням. Їхній головний електорат – пенсіонери.

Наприклад, у європейських країнах та США партії мають так звані "молодіжні крила", які працюють із молоддю, залучають її до політичних процесів у країні. А про важливість участі в голосуваннях у Сполучених Штатах навіть співають пісні. А відомі актори Леонардо Ді Капрію та Бред Пітт записали відеозвернення про те, чому важливо голосувати.



Леонардо Ді Капрію та Бред Пітт

В Україні з молоддю працюють лише громадські активісти. На платформі безкоштовних онлайн курсів "Прометеус" відкрили курс "Як обирати, аби не шкодувати", який пояснює, що таке вибори, і як не помилитися з кандидатом.

Втім, молодь сама має бути політично активною. Бо чим менше вона цікавиться політикою, тим менше і політики цікавляться молоддю. Тож і її права залишаються поза увагою партій.