Чому молоді сім'ї не поспішають заводити дітей

Понад 50% фінських батьків не поспішають заводити дітей через хронічну втому. Що цікаво, для більшості з них головною причиною втоми є серйозна нестача сну.

Про це розповіли науковці університету Юваскюля, передає у "Країна здоров'я".

Вони провели опитування серед понад 1700 батьків неповнолітніх дітей у Фінляндії.

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Також однією з причин не народжувати дітей є завеликі очікування суспільства і страх їм не відповідати. Не менш важливу роль відіграє нестача підтримки від родичів.

Щоб відповідальність за виховання дітей лягала не лише на плечі матері, у багатьох країнах Європи держава стимулює батьків активніше брати участь у вихованні, зокрема, мотивуючи їх брати декретну відпустку.

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