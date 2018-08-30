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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому молоді сім'ї не поспішають заводити дітей

609 Читать новость на русском
Чому молоді сім'ї не заводять дітей
Чому молоді сім'ї не заводять дітей / urdu.pamirtimes.net

Понад 50% фінських батьків не поспішають заводити дітей через хронічну втому. Що цікаво, для більшості з них головною причиною втоми є серйозна нестача сну.

Про це розповіли науковці університету Юваскюля, передає у "Країна здоров'я".

Вони провели опитування серед понад 1700 батьків неповнолітніх дітей у Фінляндії.

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Також однією з причин не народжувати дітей є завеликі очікування суспільства і страх їм не відповідати. Не менш важливу роль відіграє нестача підтримки від родичів.

Щоб відповідальність за виховання дітей лягала не лише на плечі матері, у багатьох країнах Європи держава стимулює батьків активніше брати участь у вихованні, зокрема, мотивуючи їх брати декретну відпустку.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Психологія Здоров'я Діти соціологічне дослідження
Джерело: 24 Канал
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