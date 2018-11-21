Чому на Донбасі не було Євромайдану: відповідь експерта

Донбас підтримував Революцію Гідності, проте у мітингувальників там нічого не вийшло, адже на той момент Росія вже кілька років готувала окупацію Донбасу та Криму.

Про це розповів учасник Євромайдану Мирослав Гай у прямому ефірі Obozrevatel.tv.

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За словами Мирослава, тоді у Донецьку і Луганську революцію хотіли підтримати сотні людей.

РФ планувала захоплення Криму багато років. Яким чином взагалі такі речі відбуваються? Спочатку треба підготувати ґрунт. Підкупити чиновників, підкупити військових, які не будуть чинити опір, створити некомерційні організації, провести пропаганду серед населення, створити центри культурного обміну, проводити розвідку, підготувати інфраструктуру. Це величезна робота,

– сказав Гай.

Він додав, що в Донецьку і Луганську спецслужбами Росії теж проводилась така ж сама робота. Всі Пушиліни, Захарченки, Гіві і Мотороли не могли з'явитися на порожньому місці.



Євромайдан у Донецьку

На думку активіста, така робота проводиться за роки. В інших містах України вони просто не встигли підготуватися. Крім того, вони і в Донецькій області нормально не встигли підготуватися, через те з Харковом, Одесою та Маріуполем нічого не вийшло.

Це ж треба було цих виродків знайти, підготувати, дати їм можливості, створити продукцію. Звідки всі ці прапори? Чашечки Гіркіна з прапорами "Новоросії" – це все треба було підготувати,

– додав Гай.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 листопада, українці відзначають річницю Революції Гідності. У Києві у Будинку профспілок, згорілому під час Революції Гідності в лютому 2014 року, відкрили ресторан швидкого харчування мережі KFC.