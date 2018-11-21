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      Чому на Донбасі не було Євромайдану: влучний коментар активіста

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      Активіст пояснив, чому Євромайдан так і не стався на Донбасі
      Активіст пояснив, чому Євромайдан так і не стався на Донбасі / Фото з вільних джерел

      Донбас підтримував Революцію Гідності, проте у мітингувальників там нічого не вийшло, адже на той момент Росія вже кілька років готувала окупацію Донбасу та Криму.

      Про це розповів учасник Євромайдану Мирослав Гай у коментарі ресурсу "Обозреватель".  

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      За словами Гая, тоді у Донецьку та Луганську революцію хотіли підтримати сотні людей. 

      РФ планувала захоплення Криму багато років. Яким чином взагалі такі речі відбуваються? Спочатку треба підготувати ґрунт. Підкупити чиновників, підкупити військових, які не будуть чинити опір, створити некомерційні організації, провести пропаганду серед населення, створити центри культурного обміну, проводити розвідку, підготувати інфраструктуру. Це величезна робота,
      – сказав він.

      Водночас активіст додав, що в Донецьку та Луганську спецслужбами Росії теж проводилась така ж сама робота та тривала вона роками. 

      Євромайдан у Донецьку
      Євромайдан у Донецьку

      "Всі Пушиліни, Захарченки, "Гіві" та "Мотороли" не могли з'явитися на порожньому місці. Це ж треба було цих виродків знайти, підготувати, дати їм можливості, створити продукцію. Звідки всі ці прапори? Чашечки Гіркіна з прапорами "Новоросії" – це все треба було підготувати, – додав Гай.

      Як зауважив учасник Євромайдану, в інших містах України вони (сепаратистські сили – 24 канал) просто не встигли підготуватися.

      "Крім того, вони і в Донецькій області нормально не встигли підготуватися, через те з Харковом, Одесою та Маріуполем нічого не вийшло", – підсумував він. 

      Нагадаємо, 22 листопада українці відзначали річницю Революції Гідності. Щоправда не обійшлося і без заворушень – зокрема, у Києві активісти розбили вітрини у згорілому під час Євромайдану Будинку профспілок, оскільки тут відкрили ресторан швидкого харчування мережі KFC. 

      Теги: Війна на Донбасі Новини Луганська Новини України Євромайдан Новини Києва Новини Донецька
      Джерело: 24 Канал
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