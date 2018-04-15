Чому на провідну неділю українці несуть паски та їжу на цвинтар: пояснення священика

15 квітня 2018 року християни східного обряду відзначають провідну неділю, або ж Радницю, коли на цвинтарі поминають померлих родичів. Цей день припадає на першу неділю після Великодня.

За українським звичаями, в цей день на могили родичів приносять їжу, зазвичай паску. За словами священика Олеся Августа Чумакова, така традиція не має нічого спільного з поганськими звичаями.

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Ми не несемо на цвинтар освячений пасхальний хліб і освячену їжу – бо вже досить днів пройшло і вона може бути неїстівною. Ми несемо на цвинтар декілька пасок, що лишилися неосвяченими і які не з'їлося в декаду Пасхи. Чому? Бо це милостиня найбіднішим в пам'ять про наших померлих. Бездомні люди мешкали в цвинтарних склепах – згадайте повість Короленка "Діти підземелля". Так само ще на моїй пам'яті, та й сьогодні так само, безліч вуличників радо носяться між могилами на цвинтарі в день Родониці і збирають паски. Просто по радянщині і голодоморі люди забули, що, якщо пасочку береш з могили, то зобов'язаний перед Богом помолитися за того, хто тут спочиває. Ну, то треба припоминати недолугим злиденним: помоліться, будь ласка, за тих, що тут поховані,

– зазначив священик.

Також їжу беруть на цвинтар задля того, щоб підкріпитися самим. Адже інколи людин проводили на могилах родичів цілий день.

При цьому священик наголошує, що алкоголь ніколи не брали з собою на цвинтар.

"Алкоголь на цвинтарних зустрічах з'явився саме в радянський час і є однозначною ознакою комунячості і нехтування воскресінням Христовим", – наголосив отець Олесь Август Чумаков.

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