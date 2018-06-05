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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Чому набрякають ноги і що з цим робити: відповідь лікаря

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Набрякли ноги: що робити
Набрякли ноги: що робити / estet-portal.com

Влітку чимало людей стикаються з таким неприємним явищем, як набряк ніг у спеку. Це природна реакція організму на вимушене знерухормлення.

Лікар Петро Бідзіля зазначив, що гомілки й стопи можуть набрякнути, наприклад, під час тривалого сидіння у транспорті, пише "Експрес".

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Клапани вен ніг не працюють, якщо людина не рухається. Тому кров не перекачується, як наслідок, застоюється — це і є причиною набряків. Але щойно ви встанете й бодай трохи походите – кровотік відновлюється, набряк зникає,
– зазначив він.

Як боротися з набряками? Не варто засиджуватися в одній і тій же позі, змінюйте її кожні 15 хвилин. Якщо зупинка неможлива, то іноді їдьте стоячи.

Під час подорожі на власному авто робіть зупинки – щоб трохи розімнути ноги. Навіть можна зробити декілька присідань, щоб розрухати та розтягнути м'язи. 

via GIPHY

Сидячи, можна виконувати певні вправи, зокрема, рухи стопою вгору вниз чи кругові. Це допоможе відновити циркуляцію крові.

Якщо це не допомагає, а окрім набряку на шкірі проявляється капілярна сітка, то це може бути першим симптомом варикозного розширення вен. Тож без допомоги лікаря не обійтись.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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