23:14
12 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 14°C
  • середа
    22°C 16°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін розхвилювався. Головне багатство росіян
Вєсті Кремля
22:43, сьогодні
Вєсті.UA. Атака дронів. Покарання за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:13, сьогодні
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Лікування
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Чому набрякають ноги: лікар назвав основні причини

3100 Читать новость на русском
5 причин набряку ніг
5 причин набряку ніг / medline.org.ua

Якщо у людини часто набрякають ноги, то це може свідчити про наявність запущеної хвороби в організмі.

Судинний хірург назвав основні причини набряку ніг, пише tsn.

Читайте також: Чому набрякають ноги і що з цим робити: відповідь лікаря

Основною причиною таких симптомів є захворювання вен – варикоз, стан після перенесеного тромбозу вен, а також хвороби лімфатичної системи. При "венозних" набряках лише одна кінцівка помітно стає підпухлою.

Ноги можуть набрякати через хвороби нирок. При цьому підпухлість може з’явитися на обличчі та на обох кінцівках.

Захворювання щитовидної залози можуть спровокувати набряки ніг. Серед проблем можна віднести порушення роботи жіночих статевих органів та роботи надниркових залоз. Зміна гормонального фону у жінок та онкопатологія передміхурової залози у чоловіків можуть також бути причиною набряку ніг.

Набряки ніг можна спостерігати при патології надниркових залоз. Також підпухлість кінцівок може виникати через порушення роботи відразу декількох органів, наприклад, серця і нирок одночасно.

Патології серця можуть спричинити набряклість ніг. Вони виникають переважно у літніх людей з запущеними хворобами серця та гіпертонією.

До слова, кожна друга жінка страждає від симптомів "тяжкості" і "гудіння" ніг до кінця дня. Ймовірно, це через те, що вони проводять весь день на ногах, або ж одягають високі каблуки.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
сьогодні, 12:00 Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук