Чому набрякають ноги: лікар назвав основні причини

Якщо у людини часто набрякають ноги, то це може свідчити про наявність запущеної хвороби в організмі.

Судинний хірург назвав основні причини набряку ніг, пише tsn.

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Основною причиною таких симптомів є захворювання вен – варикоз, стан після перенесеного тромбозу вен, а також хвороби лімфатичної системи. При "венозних" набряках лише одна кінцівка помітно стає підпухлою.

Ноги можуть набрякати через хвороби нирок. При цьому підпухлість може з’явитися на обличчі та на обох кінцівках.

Захворювання щитовидної залози можуть спровокувати набряки ніг. Серед проблем можна віднести порушення роботи жіночих статевих органів та роботи надниркових залоз. Зміна гормонального фону у жінок та онкопатологія передміхурової залози у чоловіків можуть також бути причиною набряку ніг.

Набряки ніг можна спостерігати при патології надниркових залоз. Також підпухлість кінцівок може виникати через порушення роботи відразу декількох органів, наприклад, серця і нирок одночасно.

Патології серця можуть спричинити набряклість ніг. Вони виникають переважно у літніх людей з запущеними хворобами серця та гіпертонією.

До слова, кожна друга жінка страждає від симптомів "тяжкості" і "гудіння" ніг до кінця дня. Ймовірно, це через те, що вони проводять весь день на ногах, або ж одягають високі каблуки.

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