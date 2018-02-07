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Чому нам так важко схуднути: пояснення вчених

09:02, сьогодні 3171 Читать новость на русском
Чому нам так важко схуднути: пояснення вчених
Чому нам так важко схуднути: пояснення вчених / Shutterstock

Інколи дуже важко зрозуміти, чому при правильному харчуванні і заняттях спортом ми все одно не можемо схуднути. Однак команда вчених з Університету Ексетера, Великобританія, виявила, що жирові клітини людей з надмірною вагою можуть бути пошкоджені запаленнями і рубцями.

Про це пишуть у The Telegraph.

Автор дослідження доктор Катаріна Кос розповіла, що через таке пошкодження клітин людям значно важче схуднути, незалежно від того, на якій дієті вони сидять. Такі клітини набагато гірше зберігають надлишкові калорії, а сам жир може переміщатися і "осідати" навколо органів.

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"Можливо, існує потенціал в розробці препарату для відновлення пошкоджених жирових клітин", – зазначила доктор Кос, додавши, що поки вона з дослідниками радить лише контролювати кількість споживаних калорій і здійснювати прогулянку після їжі, тому що рух запобігає подальшому пошкодження жирових клітин.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Дієти
Джерело: 24 Канал
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