Чому нардеп Березкін залишився недоторканним: журналістське розслідування

Верховна Рада не змогла зняти недоторканність з нардепа від групи "Воля народу" Станіслава Березкіна, знайшлося лише 160 голосів. Його підозрюють у привласненні 20 мільйонів доларів кредитних коштів "Ощадбанку".

Березкін залишився недоторканим. Рада не позбавила імунітету і не дала дозволу на арешт нардепа від "Волі народу" Станіслава Березкіна.

Читайте також: Як розкрадали кошти "Ощадбанку" та хто співпрацював з депутатом Березкіним

Справу про розкрадання коштів "Ощадбанку" ініціювали НАБУ та САП. А генпрокурор у парламенті намагався довести депутатам, що Березкіна треба притягувати до кримінальної відповідальності. Мовляв, у змові із співробітниками банку отримав 20 тисяч доларів під фіктивну заставу.



Нардеп Станіслав Березкін

За умовами договору, ці кошти мали піти на закупівлю аграрної продукції холдінгу "Креатив", кінцевим бенефеціаром якого і є Станіслав Березкін. Однак, 20 мільйонів доларів пішли у швейцарські офшори.

Через ланцюг офшорних компаній був перерахований для придбання Одеського підприємства "Чорноморгідрозалізобетон", бенефеціаром якого стали діти народного депутата Березкіна,

– сказав генпрокурор Юрій Луценко.

Натомість Березкін показав свої документи, що всі гроші зі Швейцарії повернулися в Україну. І йому вдалося переконати колег. Керівник САП Назар Холодницький каже – тепер справа проти нардепа зайде у глухий кут.

І тепер слідчі не зможуть отримувати дані з його пошти, телефонних розмов чи особистих рахунків. У справі фігуруватимуть лише інші десятеро затриманих. Серед них – син березкіна Максим та заступниця голови правління "Ощадбанку" Ірина Земцова. А от доньку Вікторію правоохоронці схопити не встигли. У день затримання решти підозрюваних, вона втекла до Монако.

Читайте також: З України втекла підозрювана в розкраданні грошей "Ощадбанку" донька нардепа Березкіна

Цікаво, що саме до Монако Березкіни, як свідчить декларація нардепа, минулого року з’їздили щонайменше 5 разів. Крім того, народний обранець задекларував чимало коштовного майна – зокрема, кілька пар золотих годинників, діамантові прикраси, норкові шуби, два мерседеси, півмільйона доларів в банках та цілу купу землі і нерухомості.



Задеклароване коштовне майно Березкіна

У президентській фракції за зняття недоторканності проголосувало лише 70 нардепів. Наприклад, Сергій Березенко взагалі не голосував під час розгляду подання, хоч і був присутнім на засіданні. Каже – не побачив достатньо доказів. Мовляв, в документах немає особистих підписів Станіслава Березкіна, та й нардеп і без того вже покараний.

Насправді, це звичайна "кругова порука", яка останнім часом процвітає в парламенті, вважає нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

Читайте також: Рада відмовилась зняти недоторканність з нардепа Березкіна

І це вже не вперше парламент відмовляється позбавити недоторканності депутатів. Раніше нардепи не дали згоду на притягнення до кримінальної відповідальності оппоблоківців Сергія Дунаєва, Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула. А ті, кого позбавили – продовжують спокійно ходити до парламенти. Більшість навіть жодного разу не викликали на допит.