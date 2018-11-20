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      Чому нардеп Березкін залишився недоторканним: журналістське розслідування

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      Верховна Рада не змогла зняти недоторканність з нардепа від групи "Воля народу" Станіслава Березкіна, знайшлося лише 160 голосів. Його підозрюють у привласненні 20 мільйонів доларів кредитних коштів "Ощадбанку".

      Березкін залишився недоторканим. Рада не позбавила імунітету і не дала дозволу на арешт нардепа від "Волі народу" Станіслава Березкіна.

      Читайте також: Як розкрадали кошти "Ощадбанку" та хто співпрацював з депутатом Березкіним

      Справу про розкрадання коштів "Ощадбанку" ініціювали НАБУ та САП. А генпрокурор у парламенті намагався довести депутатам, що Березкіна треба притягувати до кримінальної відповідальності. Мовляв, у змові із співробітниками банку отримав 20 тисяч доларів під фіктивну заставу.

      Нардеп Станіслав Березкін
      Нардеп Станіслав Березкін

      За умовами договору, ці кошти мали піти на закупівлю аграрної продукції холдінгу "Креатив", кінцевим бенефеціаром якого і є Станіслав Березкін. Однак, 20 мільйонів доларів пішли у швейцарські офшори.

      Через ланцюг офшорних компаній був перерахований для придбання Одеського підприємства "Чорноморгідрозалізобетон", бенефеціаром якого стали діти народного депутата Березкіна,
      – сказав генпрокурор Юрій Луценко.

      Натомість Березкін показав свої документи, що всі гроші зі Швейцарії повернулися в Україну. І йому вдалося переконати колег. Керівник САП Назар Холодницький каже – тепер справа проти нардепа зайде у глухий кут.

      І тепер слідчі не зможуть отримувати дані з його пошти, телефонних розмов чи особистих рахунків. У справі фігуруватимуть лише інші десятеро затриманих. Серед них – син березкіна Максим та заступниця голови правління "Ощадбанку" Ірина Земцова. А от доньку Вікторію правоохоронці схопити не встигли. У день затримання решти підозрюваних, вона втекла до Монако.

      Читайте також: З України втекла підозрювана в розкраданні грошей "Ощадбанку" донька нардепа Березкіна

      Цікаво, що саме до Монако Березкіни, як свідчить декларація нардепа, минулого року з’їздили щонайменше 5 разів. Крім того, народний обранець задекларував чимало коштовного майна – зокрема, кілька пар золотих годинників, діамантові прикраси, норкові шуби, два мерседеси, півмільйона доларів в банках та цілу купу землі і нерухомості.

      Задеклароване коштовне майно Березкіна
      Задеклароване коштовне майно Березкіна

      У президентській фракції за зняття недоторканності проголосувало лише 70 нардепів. Наприклад, Сергій Березенко взагалі не голосував під час розгляду подання, хоч і був присутнім на засіданні. Каже – не побачив достатньо доказів. Мовляв, в документах немає особистих підписів Станіслава Березкіна, та й нардеп і без того вже покараний.

      Насправді, це звичайна "кругова порука", яка останнім часом процвітає в парламенті, вважає нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

      Читайте також: Рада відмовилась зняти недоторканність з нардепа Березкіна

      І це вже не вперше парламент відмовляється позбавити недоторканності депутатів. Раніше нардепи не дали згоду на притягнення до кримінальної відповідальності оппоблоківців Сергія Дунаєва, Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула. А ті, кого позбавили – продовжують спокійно ходити до парламенти. Більшість навіть жодного разу не викликали на допит.

      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Верховна Рада Березкін Станіслав Семенович Гроші Новини політики Ощадбанк Юрій Луценко ГПУ е-декларування
      Джерело: 24 канал
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