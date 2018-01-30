Чому насправді заборонили "Смерть Сталіна" у Росії

А яке майбутнє очікує режим Путіна – задуматися про це змушує стрічка "Смерть Сталіна". Сатирична комедія зображує смерть диктатора та подальшу боротьбу за владу серед його найближчого оточення.

Щоправда, російські глядачі насолодитися фільмом не зможуть. Перед самою прем'єрою Сталіну заборонили помирати у Федерації. Картину зняли з прокату нібито за глузування з радянського минулого. Чи, може, майбутнього, яке очікує нинішню владу.

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Що може бути більш драматичним для народу, звиклого жити в постійному страху, ніж смерть вождя? Роки сталінського терору вселили у радянських громадян священний жах перед владою, який передавався чи не на генетичному рівні. Боялись не те що діяти – думати.



Роками таборів чи розстрілом могла обернутись найдрібніша непокора. Найкраще це знало найближче оточення Сталіна. Хочеш втриматись на посаді – плазуй перед ним: смійся з його жартів і віддано виконуй накази. Або ганебно сконаєш. Це моторошно.

Але у щойно забороненій в Росії картині "Смерть Сталіна" культ вождя доведено до такого абсурду, що про страх забуваєш. Недолугі потуги Хрущова, Берії та Маленкова вислужитись перед "господарем" викликають лише сміх.



Вождь іще теплий, а оточення вступає в смертельні перегони за владу в зміїному кублі, де довіряти не можна нікому.



Поміж такими жартами ловиш себе на думці, що все це не смішно. У фільмі лише один серйозний персонаж – Страх. Його боїться кожен. Не мертвого Сталіна. А репресивної машини, яка неминуче включається щоразу, коли влада зосереджується в руках однієї людини. Можливо, через цю алюзію "Смерть Сталіна" у Росії і заборонили.



В путінській Росії, яка все далі скочується у прірву авторитаризму – "Смерть Сталіна" сьогодні – найбільший страх Путіна.

Про це та більше – дивіться у сюжеті.