Як НАЗК перетворюють на інструмент для розправи із борцями з корупцією

Cеред усіх новостворених антикорупційних органів найпотужнішим за своїми повноваженнями є Національне агентство із запобігання корупції. Це той самий орган, який володіє системою е-декларування і відповідає за перевірку декларацій посадовців.

У незалежних руках цей орган міг би дуже швидко перетворити життя корупціонерів на пекло. Однак проблема в тому, що НАЗК так і не стало незалежним.

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Як стало відомо нещодавно, НАЗК розробило законопроект, який може надати цьому органу практично необмежених можливостей в переслідуванні усіх "неугодних".

Зокрема, цим законопроектом створюються такі собі міні-НАЗК в окремих державних органах і регіонах. Їм дозволяється притягнути до відповідальності навіть без присутності особи, а органу надаються практично необмежені доступи до персональної інформації.

Справедливості заради слід сказати, що деякі з цих змін можна було б вітати, однак – лише якби НАЗК було незалежним. В інакшому випадку надзвичайні можливості органу відкривають широкі можливості для зловживання.

До висновку про те, що намір саме такий, приводить навіть побіжний аналіз майже 70-сторінкового документа, який не залишає сумнівів: його справжня мета – перетворити НАЗК на інструмент для розправи над політичними опонентами і врятувати від відповідальності потенційно необмежену кількість корупціонерів.

Про що йдеться? Розроблений НАЗК законопроект пропонує внести зміни до півтора десятка законів і кодексів: від Кодексу законів про працю до Закону про банки та банківську діяльність, від Кодексу про адміністративні правопорушення до Кримінального кодексу, від Закону про захист персональних даних до Закону про державну службу, ну і звісно Закону про запобігання корупції.

Ось деякі з цих пропозицій:

1) НАЗК пропонує створити так звані уповноважені підрозділи в органах державної влади і наділити їх практично такими ж повноваженнями, які мають самі. При цьому призначати і звільняти їх можна тільки за згодою НАЗК. По суті – такі собі "смотрящіє" в кожному органі.

2) НАЗК пропонує зобов’язати уряд створити територіальні підрозділи НАЗК, хоча за майже два роки роботи не змогли налагодити ефективної роботи навіть у себе, на центральному рівні.



НАЗК дозволяє державним органам отримувати доступ до персональних даних

3) НАЗК детально прописує для себе доступ до всіх реєстрів, які їх необхідні для перевірки декларацій, але при цьому так захоплюється, що заодно дозволяє собі отримувати доступ до банківської інформації без рішення суду, скасовує дію нотаріальної таємниці для себе і дозволяє державним органам отримувати доступ до персональних даних навіть без зазначення імені та посади особи, яка такий доступ запитує.

4) НАЗК пропонує частково вирішити проблему із короткими строками для притягнення до адміністративної відповідальності, але при цьому знімає з себе обов’язок вручати адмінпротокол під розписку і дозволяє розглядати справу без участі особи.

5) НАЗК пропонує надати більше прав тим, хто складає протокол про адмінправопорушення, в тому числі право оскаржувати постанову суду. Тобто навіть якщо суд виправдав того, проти кого НАЗК склали протокол, його все одно будуть тягати по судах до знеможіння.

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6) НАЗК пропонує ввести поняття оцінки корупційних ризиків, яку в органах мають здійснювати комісіями, що працюють на громадських засадах. При цьому і персональний склад, і положення про таку комісію пропонується затверджувати самому органу. Можу тільки уявити, як ці громадські комісії, серед іншого, будуть "битком набиті ручними антикорупційними ГО" – а інших не залишиться, якщо незалежні антикорупційні організації і далі будуть систематично знищувати законами на кшталт е-декларування на громадських активістів і звітностями до податкової.



НАЗК пропонує ввести поняття оцінки корупційних ризиків

7) НАЗК пропонує зобов’язати подати декларації за три попередні роки тим, хто не подавав їх обґрунтовуючи це статтею в законі, яка дозволяє в особливому порядку подавати декларації для розвідки. Але при цьому розширює цю саму статтю майже необмежено військовослужбовцями і правоохоронцями, які відряджаються "для виконання завдань в інтересах оборони держави та забезпечення її безпеки". По суті – скасовує е-декларування для майже необмеженого кола таких осіб.

8) НАЗК пропонує ввести обов’язок зазначати точну адресу нерухомості за кордоном, але при цьому приховати із публічного доступу інформацію навіть про населений пункт в Україні, в якому знаходиться нерухомість декларантів. Тобто ми з вами не зможемо навіть зрозуміти, де і як саме посадовці можуть приховувати своє корупційне майно.

9) НАЗК пропонує заборонити звільняти особу від адміністративної відповідальності через "малозначність" порушення, якщо воно пов’язане з корупцією, але при цьому не вважати порушенням несвоєчасне подання декларації, якщо виправданням є перебування на лікарняному або у відрядженні.

І це лише частина проблем, які видно навіть при побіжному аналізі тексту. Але очевидно одне – надавати широкі повноваження органу, який за майже два роки своєї діяльності не раз довів свою зовнішню керованість, це все одно що давати зброю в руки ворогу. І перш ніж будь-які подібні ініціативи опиняться на голосуванні в парламенті, ми маємо бути переконані, що орган є незалежним від будь-яких зовнішніх впливів.

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І якщо народні депутати справді хочуть ефективної роботи НАЗК, перше, за що вони мусять проголосувати, це закон, який дозволить переобрати повністю дискредитоване керівництво НАЗК на незалежне. Відповідний законопроект вже більше року зареєстрований в парламенті.