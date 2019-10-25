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      Чому НБУ ввів купюру 1000 гривень

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      Купюри 1000 гривень з'явилися в обігу 25 жовтня
      Купюри 1000 гривень з'явилися в обігу 25 жовтня / bank.gov.ua

      Введення в обіг нової купюри номіналом 1000 гривень підвищить зручність розрахунків та скоротить витрати на виготовлення та оброблення банкнот, пояснили у Нацбанку України.

      Чому купюра 1000 гривень – це зручно?

      Читайте також: На новій купюрі 1000 гривень зображений Володимир Вернадський: хто це такий

      1000 гривень заміщує в обігу частину банкнот номіналами 100, 200 і 500 гривень, повідомили у прсслужбі НБУ. Поява нової банкноти зменшує середню кількість банкнот, які доводиться носити із собою, і спростить розрахунки та заощадження.

      В чому економічна доцільність купюри 1000 гривень?

      Востаннє банкноту найвищого номіналу – 500 гривень – ввели в обіг 13 років тому. Але доходи українців зростають, змінюються ціни. Тож, щоб в Україні був нормальний грошовий обіг, потрібні банкноти вищого номіналу, ніж 500 гривень.

      Економія для держави і бізнесу:

      В НБУ запевнили, що завдяки купюрі 1000 гривень витрати держави та бізнесу на виготовлення та оброблення банкнот знизяться.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України НБУ Гроші Гривня
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